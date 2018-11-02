У суботу, 3 листопада, буде зіграно так зване українське "ель-класіко" – "Шахтар" прийматиме "Динамо". Гра відбудеться у Харкові. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому запеклому протистоянні.

Варто зазначити, що усі букмекери віддають перевагу "Шахтарю" у цій зустрічі. Так, William Hill на перемогу "гірників" виставив коефіцієнт 1,70, у той час як на "Динамо" аж 4,40. Нічия у матчі – 3,50.

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Щодо PariMatch, то їх експерти перемогу "Шахтаря" оцінили в 1,75. Це найбільший коефіцієнт на перемогу господарів поля. На перемогу "Динамо" приймають з показником 4,75, що теж є найвищим коефіцієнтом із запропонованих. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,80.

Схожі показники і у "Фаворит спорт". В них перемога "Шахтаря" – 1,70, "Динамо" – 4,65. Зате тут найвищий коефіцієнт на нічийний результат – 4,05.

У Marathon bet перемога "Шахтаря" отримала коефіцієнт 1,727. Ставка на перемогу "Динамо" приймається з коефіцієнтом 4,55. Нічия – 3,86.

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Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у суботу, 3 листопада. Початок матчу у Харкові на стадіоні "Металіст" о 17:00.

Варто відзначити, що "Шахтар" посідає першу сходинку у чемпіонаті з 34 очками в активі. У "Динамо" на п'ять балів менше – 29 очок. Тож у випадку перемоги "гірниками", вони зможуть відірватися на вісім очок. Якщо ж переможе "Динамо", воно знову наблизиться до суперників на два очки.

До слова, "Динамо" двічі перемагало "Шахтар" у цьому сезоні – у матчі за Суперкубок України та у матчі 3-го туру УПЛ. В обох матчах кияни здобули мінімальні перемоги 1:0.