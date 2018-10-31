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      Шахтар – Олімпік: де дивитися онлайн матч Кубка України

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      Шахтар – Олімпік дивитися онлайн
      Шахтар – Олімпік дивитися онлайн

      В 1/8 фіналу Кубка України відбудеться донецьке дербі – "Шахтар" гратиме проти "Олімпіка". Гра відбудеться у Харкові, і окрім перегляду на стадіоні, матч можна буде переглянути онлайн та по телебаченні.

      Трансляція матчу "Шахтар" – "Олімпік" буде здійснюватися на каналі "Футбол 2". Початок трансляції о 18:55, сам матч розпочнеться о 19:00.

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      Перед початком матчу на каналі вийде програма "Тур ONLINE", де експерти аналізуватимуть матчі Кубка України, у тому числі донецьке дербі.

      Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Олімпік" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак варто відзначити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Також перегляд відео матчів (як прямі трансляції, так і небезпечні моменти зустрічі) на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

      Текстова онлайн-трансляція буде на сайті 24 Каналу. Тут також буде і огляд матчу та відео голів.

      Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Олімпік" відбудеться у середу, 31 жовтня. Початок матчу о 19:00.

       

      Теги: Футбол Спорт Шахтар ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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