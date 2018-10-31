Донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України у Харкові приймав "Олімпік". Загалом у матчі було забито одразу п’ять голів (два з них – з пенальті), а гості догравали матч у меншості.

Шахтар – Олімпік 3:2

Голи: Мораєс, 63, Тотовицький, 66, Данченко, 83 – Білоног, 55, Гай, 81

Вилучення: Гришко, 62 (Олімпік)

Шахтар одразу захопив ініціативу, однак забити не вдавалося. "Олімпік" доволі глибоко сидів на своїй половині поля з надією на контратаку, тож голкіпер "гірників" Олексій Шевченко доволі рідко вступав у гру. Натомість його протеже Володимир Кринський чимало працював у цьому матчі. І зберіг свої ворота у недоторканості у першому таймі.

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Головний момент першого тайму – травма Фернандо у боротьбі з Ксьондзом. Бразильський півзахисник покинув поле зі сльозами на очах за допомогою медиків.

Все змінилося у другому таймі. І доволі неочікувано "Олімпік" вийшов вперед. Та зробили це гості завдяки призначеному пенальті у ворота "Шахтаря". З позначки влучно пробив Дмитро Білоног. Хоча Шевченко і вгадав кут, і навіть дотягнувся до м’яча. Та той влетів у ворота.

Зрівняв рахунок "Шахтар" теж з пенальті. При цьому "Олімпік" залишився у меншості – другу жовту картку отримав Дмитро Гришко. Вирок реалізував Жуніор Мораєс, розвівши м’яч та воротаря по різних кутках.

Ще за декілька хвилин "Шахтар" був попереду – Тотовицький реалізував швидку атаку. Невдовзі на поле вийшов 17-літній Михайло Мудрик. Він замінив Мораєса.

Коли матч наближався до закономірної перемоги "Шахтаря", "Олімпік" зрівняв рахунок. Забив колишній гравець "гірників" Олексій Гай.

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Та перевести матч хоча б у екстра-тайм гостям не вдалося. І знову через декілька хвилин після одного голу послідував інший – Данченко прострілював у штрафний майданчик, Тотовицький намагався дотягнутися до м’яча, чим дезорієнтував голкіпера. І м’яч влетів у кут воріт "Олімпіка".

"Шахтар" виходить у чвертьфінал Кубка України. Наступний матч у турнірі "гірники" зіграють вже 3 квітня 2019 року. До цього 2 листопада відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, де і стане відомий суперник донецької команди.

Відеоогляд матчу Шахтар – Олымпік