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      "Шахтар" у більшості переміг "Олімпік" у матчі з п’ятьма голами: відео

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      Шахтар – Олімпік відео голів та результат матчу
      Шахтар – Олімпік відео голів та результат матчу / ФК "Шахтар"

      Донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України у Харкові приймав "Олімпік". Загалом у матчі було забито одразу п’ять голів (два з них – з пенальті), а гості догравали матч у меншості.

      Шахтар – Олімпік 3:2
      Голи: Мораєс, 63, Тотовицький, 66, Данченко, 83 – Білоног, 55, Гай, 81
      Вилучення: Гришко, 62 (Олімпік)

      Шахтар одразу захопив ініціативу, однак забити не вдавалося. "Олімпік" доволі глибоко сидів на своїй половині поля з надією на контратаку, тож голкіпер "гірників" Олексій Шевченко доволі рідко вступав у гру. Натомість його протеже Володимир Кринський чимало працював у цьому матчі. І зберіг свої ворота у недоторканості у першому таймі.

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      Головний момент першого тайму – травма Фернандо у боротьбі з Ксьондзом. Бразильський півзахисник покинув поле зі сльозами на очах за допомогою медиків.

      Все змінилося у другому таймі. І доволі неочікувано "Олімпік" вийшов вперед. Та зробили це гості завдяки призначеному пенальті у ворота "Шахтаря". З позначки влучно пробив Дмитро Білоног. Хоча Шевченко і вгадав кут, і навіть дотягнувся до м’яча. Та той влетів у ворота.

      Зрівняв рахунок "Шахтар" теж з пенальті. При цьому "Олімпік" залишився у меншості – другу жовту картку отримав Дмитро Гришко. Вирок реалізував Жуніор Мораєс, розвівши м’яч та воротаря по різних кутках.

      Ще за декілька хвилин "Шахтар" був попереду – Тотовицький реалізував швидку атаку. Невдовзі на поле вийшов 17-літній Михайло Мудрик. Він замінив Мораєса.

      Коли матч наближався до закономірної перемоги "Шахтаря", "Олімпік" зрівняв рахунок. Забив колишній гравець "гірників" Олексій Гай.

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      Та перевести матч хоча б у екстра-тайм гостям не вдалося. І знову через декілька хвилин після одного голу послідував інший – Данченко прострілював у штрафний майданчик, Тотовицький намагався дотягнутися до м’яча, чим дезорієнтував голкіпера. І м’яч влетів у кут воріт "Олімпіка".

      "Шахтар" виходить у чвертьфінал Кубка України. Наступний матч у турнірі "гірники" зіграють вже 3 квітня 2019 року. До цього 2 листопада відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Кубка України, де і стане відомий суперник донецької команди.

      Відеоогляд матчу Шахтар – Олымпік

       

      Теги: Футбол Спорт Шахтар ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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