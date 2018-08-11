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"Шахтар" розгромив "Ворсклу", поступаючись після першого тайму

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Шахтар – Ворскла результат матчу УПЛ 11 серпня
Шахтар – Ворскла результат матчу УПЛ 11 серпня / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла" у матчі 4-го туру УПЛ зіграли у доволі результативний матч. Однак після першого тайму рахунок в матчі був дещо неочікуваний.

Шахтар – Ворскла 4:1
Голи: Марлос, 50, Степаненко, 59, Хочолава, 62, Мораєс, 74 – Шарпар, 27

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За перші 45-ть хвилин "Шахтар" володів м'ячем, створив декілька моментів. Але "гірників" підвела результативність. "Ворскла" ж на це відповіла не менш гостро, хоча і вважалася аутсайдером матчу. І якщо після удару Кареки П'ятов впіймав м'яч, то коли головою після подачі з кутового пробивав Шарпар, голкіпер не врятував свою команду. Хоча згодом не дав можливість відзначитися Пердуті.

Варто зазначити, що за перший тайм "Шахтар" створив лише чотири гольові моменти, у той час як "Ворскла" – п'ять. Все змінилося у другому таймі. Вже по закінченні матчу у "гірників" було 12 моментів та чотири забиті голи, у гостей – лише шість моментів і поразка у підсумку.

Спочатку рахунок у матчі зрівняв Марлос. Господарям вдалася швидка атака з переходом м'яча від одного гравця до іншого. І бразилоукраїнець пробивав з-під захисників у дальній кут воріт. 

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Згодом "Шахтарю" вдалася швидка контратака, фінальну точку в якій поставив Степаненко. Півзахисник забивав, постелившись у підкаті. Якщо б він не дотягнувся до м'яча, за ним був партнер. який готовий був відправити м'яч у порожні ворота.

Після цього пропущеного голу "Ворскла" "попливла", про що свідчить третє взяття воріт. Автор голу – центральний захисник Хочолова, який забив після розіграшу (але не подачі) кутового, коли його залишили не прикритим у штрафному майданчику.

Розгром ж оформив Мораєс. Нападник в дотик переправив м'яч у ворота після пасу Тайсона.

"Шахтар" перемагає і піднімається на тертю сходинку турнірної таблиці. Лідер УПЛ "Олександрія" свій матч зіграє у неділю, 12 серпня. Вона прийматиме "Арсенал-Київ". "Динамо" ж проти "Маріуполя" зіграє аж 26 вересня.

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Теги: Футбол Новини спорту УПЛ ФК Ворскла Шахтар
Джерело: 24 Канал
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