Шахтар – Ворскла: відео голу та моментів матчу

Донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла" у матчі 4-го туру УПЛ у першому таймі забили лише один гол. Попри те, що "гірники" більше володіли м'ячем, гол забили саме гості.

Всередині першого тайму "Ворскла" заробила право на кутовий. Після подачі Шарпар головою пробив по воротах. М'яч влетів у дальній кут воріт. При цьому голкіпер П'ятов навіть не зреагував на цей момент.

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Гол Шарпара у ворота "Шахтаря"

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