"Шахтар" з новачками вирушив на другий збір у Туреччину: імена
У вівторок, 29 січня, "Шахтар" відправиться в Белек на свій другий збір, який триватиме до 7 лютого.
Тренер "гірників" Паулу Фонсека взяв на збір 28 футболістів, включаючи новачків Валерія Бондаренка, Манора Соломона і Данила Сікана.
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Повний склад "Шахтаря" має такий вигляд:
Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Олег Кудрик, Анатолій Трубін.
Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Валерій Бондаренко, Ісмаїлі.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Максим Малишев, Сергій Болбат, Михайло Мудрик, Майкон, Марлос, Алан Патрік, Дентіньо, Фернандо, Веллінгтон Нем, Манор Соломон, Тайсон.
Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде, Данило Сікан.
На другому тренувальному зборі донеччани проведуть п'ять спарингів. Поєдинки триватимуть з 31 січня до 7 лютого.
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Розклад спарингів "Шахтаря" на других зимових зборах:
31 січня, 10:00. "Шахтар" – "Хобро" (Данія)
31 січня, 16:00. "Шахтар" – "Лех" (Польща)
3 лютого, 16:00. "Шахтар" – "Партизан" (Сербія)
4 лютого, 10:00. "Шахтар" – "Ботев" (Болгарія)
7 лютого, 10:00. "Шахтар" – "Ваккер" (Австрія)
Перший офіційний поєдинок "Шахтаря" у 2019 році відбудеться 14 лютого в рамках Ліги Європи проти "Айнтрахта".