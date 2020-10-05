Двоє чоловіків видавали себе за довірених осіб депутатів Верховної Ради та пропонували бажаючим купити собі місце за 18 тисяч доларів. Після досить довгих слідчих дій та документації злочину підозрюваних у шахрайстві було затримано. Як повідомляють ЗМІ, мова йде про одного з нардепів від "Слуги народу"

Підозрювані намагалися домовитись із громадянином про надання їм коштів, повідомляють у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Зловмисники отримували гроші біля готелю "Національний". Саме там майже завжди проживають за кошти держави народні депутати, які не мають нерухомості у Києві. Вибір такого місця для угоди, за задумом зловмисників, мало б створити в очах ошуканого громадянина відчуття реальності угоди.

Втім, як стверджують детективи бюро, ніяких посад затримані реально запропонувати нікому не могли, оскільки вони лише видавали себе за дотичних до влади людей.

До операції із викриття злочинців було залучено співробітників ДБР, а також Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ під наглядом прокуратури столиці.

Як діяли злочинці?

Підозрювані показували підробні документи / Фото пресслужби ДБР

За даними джерел "Української правди", підозрювані намагалися продати місце помічника одного з нардепів від правлячої партії "Слуга народу". Представляючись довіреними особами одного з парламентарів монокоаліції, зловмисники кілька разів зустрічалися із жертвою у вересні. Під час переговорів вони розповідали, як "працевлаштовуються помічники народних депутатів" та намагалися запевнити, що у разі отримання винагороди вони справді зможуть гарантувати призначення на посаду.

Які суми отримали затримані?

Зловмисники отримали від ошуканого громадянина 4 тисячі доларів

Детективи ДБР задокументували передачу зловмисникам тисячі доларів 30 вересня, а у понеділок, 5 жовтня, при отриманні другого траншу грошей у 3 тисячі – їх було затримано. Всього ж за свою роботу шахраї хотіли збагатитися на 18 тисяч доларів.

Наразі обох підозрюваних допитують слідчі, а у місцях їх проживання проводять обшуки.

Питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу ще не вирішене. Прокурори наполягатимуть на триманні під вартою.

Санкція статті, за якою проходять "довірені особи" можновладців, передбачає до восьми років позбавлення волі.