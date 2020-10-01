Генеральий прокурор Ірина Венедіктова у липні відмовилася відкривати кримінальне провадження супроти нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона. З таким проханням до неї звернулися представники НАБУ, що запідозрили парламентаря у вимаганні хабаря.

Про це мовиться у свіжому розслідуванні програми "Схеми", що журналісти-розслідувачі оприлюднили під назвою "Берегиня недоторканих".

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Річ у тім, що 21 липня до НАБУ із заявою про ймовірне вчинення злочину з боку Халімона звернувся колишній нардеп та аграрний бізнесмен Олег Дмитренко. Він повідомив, що записував на диктофон телефонні розмови та зустрічі з депутатом та його довіреною особою – іншим підприємцем Сергієм Селютіним.

Що відомо про ймовірне вимагання хабаря:

Записи, які зробив Дмитренко свідчать про те, що Халімон і Селютін пропонували йому вирішення проблем з поліцією та сприятливі умови для ведення бізнесу у Чернігівській області. В обмін на це вони просили 40 мільйонів гривень.

Зустрічі та телефонні дзвінки відбувались упродовж липня. Під час розмов використовувалась, ймовірно, завуальована термінологія: "титульний лист", "ксерокопія", "пакет документів", "10 відсотків від документів".

Цікаво, що Халімон підтвердив журналістам: розмови з Дмитренком у нього справді були, але хабаря він не вимагав, навпаки – грошову винагороду йому пропонував сам бізнесмен.

Відмова Венедіктової

У НАБУ записи Дмитренка вивчили та 22 липня звернулись до генпрокурора Ірини Венедіктової з проханням розпочати кримінальне провадження.

Втім, – отримали відмову. У відповіді Венедіктової йшлося про те, що "на теперішній час відсутні визначені Кримінальним процесуальним кодексом України підстави для внесення відповідних відомостей до ЄРДР".

Дмитренко розповів журналістам, що з того часу Халімон та Селютін перестали виходити з ним на зв’язок.

Детальніше про ситуацію з вимаганням хабаря:

За словами Дмитренка, одна із зустрічей відбулася 15 липня в Офісі Президента. В ній брали участь Халімон та його однопартієць Андрій Мотовиловець. На записах чоловік з голосом, схожим на голос Халімона говорив: "...щоб нам з вами не псувати стосунки, оскільки ми живемо з вами в одному регіоні, і наші діти ходять разом в школу і таке".

Запис розмови, що відбулась 15 липня: відео

Пізніше і Халімон, і Мотовиловець підтвердили, що така зустріч була. За словами нардепів, тоді вони, навпаки, обговорювали доведення до банкрутства держпідприємства "Івківці" на Чернігівщині, з яким, за контрактами, веде бізнес ексдепутат Дмитренко.

Інша зустріч, за словами заявника, відбулась 19 липня у ресторані "Петровський бровар" на Обухівський трасі.

Дмитренко розповів, що тоді Халімон сказав, що йому мають заплатити 40 мільйонів: 30 зараз і 10 після збирання кукурудзи, а потім 50/50, якщо хочуть далі працювати. Окрім того, мали поставити директора від Халімона, якому Дмитренко мав бути підзвітним і якому мав носити гроші.

Записи розмови 19 липня: відео

Цікаво, що у липні на підприємстві "Івківці" таки відбулись кадрові зміни: попередню виконувачку обов’язків керівника Анну Кравченко усунули від виконання обов’язків.

Нацполіція запідозрила її у підписанні невигідних контрактів з фірмою родини Дмитренка "Батьківщина", що, на думку слідства, призвело до розтрати бюджетних коштів.

Журналісти зазначають, що новопризначене керівництво держпідприємства було пов’язане з Халімоном.

"Слуга народу", прослухавши запис, підтвердив журналістам факт зустрічі в ресторані, але заявив, що він не вимагав хабара, а навпаки – Дмитренко його пропонував.

20 липня, за словами Дмитренка, йому телефонував Селютін і вимагав перший транш коштів, використовуючи завуальовану термінологію.

Судячи із плівок, наступного дня засновнику товариства "Батьківщина" двічі телефонував чоловік, чий голос схожий на голос Халімона. Журналісти відзначають, що на тлі навіть можна почути голос, схожий на голос спікера Разумкова та звук голосування системи "Рада".

Що буде далі зі справою

Відмова генпрокурора Венедіктової відкривати провадження фактично унеможливила задокументувати докази винуватості Халімона.

18 вересня Дмитренко звернувся до Антикорупційного суду з вимогою зобов’язати генпрокурора внести відомості в ЄРДР. Суд ухвалив відповідне рішення.

Тим часом в Офісі генпрокурора повідомили журналістам, що у липні не вбачали підстави для відкриття провадження, але днями за результатами "особистого прийому одного з народних депутатів" порушили справу.

Втім, юристи вважають, що тепер це немає сенсу, всі шанси задокументувати ймовірні докази вже втрачені.

Цікаво, що журналісти запитували у Халімона, чи спілкувався він з Венедіктовою. На це парламентар відповів, що ні і додав, що "до неї звертався", але не може це розголошувати.