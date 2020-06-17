Під час брифінгу прикордонників 15 червня журналісти зафіксували, як через паркан на пункті пропуску "Шегині" перелазили люди. На курйозну ситуацію бурхливо відреагували у соцмережах. У Держприкордонслужбі відео вже теж бачили, кажуть, що вже навіть знайшли і покарали порушників.

Момент, як люди перелізають через паркан, зняли журналісти видання "Твоє місто", які вели стрім з брифінгу.

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На ролику видно, як на передньому плані заступник начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексій Гавель розповідав про черги на пішому переході у пункті пропуску, а на його тлі людина перелазила через паркан.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби вже повідомило, що на двох порушників наклали штраф, зокрема вони сплатили по 170 гривень.

Двоє громадян України, після проходження усіх видів контролю з українського боку, послідували на вихід з України. Проте, за якийсь час вони перелізли через паркан та попрямували на паспортний контроль на вхід до України, чим порушили режим в пункті пропуску,

– повідомили прикордонники.

Ці люди пояснили, що вирішили повернутись назад, бо "оцінили розмір черги".

Як українці перелазили через паркан у Шегинях: відео

Порушниками виявились 40-річна жінка та 39-річний чоловік з Черкаської області.

Як пояснила речниця Мостиського прикордонного загону Маргарита Вершиніна в коментарі УНІАН, якщо людина, пройшовши перевірку українських прикордонників, але передумала йди до Польщі, вона може тією ж смугою повернутись до прикордонників та написати заяву про повернення в Україну. Тобто ці люди могли не перелазити через паркан з однієї смуги на іншу, щоб повернутися в Україну.

Зверніть увагу! Пункт пропуску у Шегинях – єдиний, де можна перетнути кордон пішки. Після відновлення роботи під час карантину там фіксують великі черги.