Євразійський банк розвитку, фактичним кредитором якого є Росія планує надати Білорусі кредит у 500 мільйонів доларів. Як розповів міністр фінансів Росії Антон Силуанов, з цих грошей Білорусь одразу ж поверне 330 мільйонів заборгованості "Газпрому".

Про "геніальну" фінансову операцію, в якій Росія бачить "двосторонній інтерес", Силуанов розповів в ефірі одного з російських телеканалів, пише Интерфакс.

До слова 1,5 мільярда доларів кредиту для Білорусі: у Росії кажуть, що це економіка, жодної політики

Білорусь є нашим надійним позичальником. Не було ще прецедентів порушення термінів повернення позик. Ми вважаємо, що це дуже хороший позичальник,

– заявив міністр фінансів Росії.

Ба більше, він підкреслив, що кредит Білорусі нададуть у рублях, адже "Росія також враховує свої інтереси в цьому кредитуванні". Кредит нададуть під такі ж відсотки, як в російських банках з урахуванням "певної премії".

"Таким чином підтримується і білоруська економіка, і російська. Адже забезпечуються розрахунки перед російськими постачальниками, не буде ніяких затримок в оплаті. Тут двосторонній інтерес", – переконаний Антон Силуанов.

Коротко про ЄАБР:

Євразійський банк розвитку – це регіональний банк, створений Росією і Казахстаном. Згодом до нього приєдналися Вірменія, Білорусь, Киргизстан і Таджикистан.

Хоча учасниками є одразу 6 держав, але основний кредитор банку – Росія. Серед загальних внесків її частка перевищує 88% – 7,5 мільярда доларів з трохи більше як 8,5 мільярда. Казахстан зробив внесок в 1 мільярд (майже 12%).

Крім того, Росія єдиний член ЄАБР у кого кредитний ліміт менший, ніж внесок. Ба більше, внески Білорусі (10 мільйонів), Вірменії, Киргизстану й Таджикистану (всі по 1 мільйону) виглядають погано прихованою фіктивністю.