Схема на 500 мільйонів: Росія дасть Білорусі новий кредит, щоб та могла повернути попередні
Євразійський банк розвитку, фактичним кредитором якого є Росія планує надати Білорусі кредит у 500 мільйонів доларів. Як розповів міністр фінансів Росії Антон Силуанов, з цих грошей Білорусь одразу ж поверне 330 мільйонів заборгованості "Газпрому".
Про "геніальну" фінансову операцію, в якій Росія бачить "двосторонній інтерес", Силуанов розповів в ефірі одного з російських телеканалів, пише Интерфакс.
До слова 1,5 мільярда доларів кредиту для Білорусі: у Росії кажуть, що це економіка, жодної політики
Білорусь є нашим надійним позичальником. Не було ще прецедентів порушення термінів повернення позик. Ми вважаємо, що це дуже хороший позичальник,
– заявив міністр фінансів Росії.
Ба більше, він підкреслив, що кредит Білорусі нададуть у рублях, адже "Росія також враховує свої інтереси в цьому кредитуванні". Кредит нададуть під такі ж відсотки, як в російських банках з урахуванням "певної премії".
"Таким чином підтримується і білоруська економіка, і російська. Адже забезпечуються розрахунки перед російськими постачальниками, не буде ніяких затримок в оплаті. Тут двосторонній інтерес", – переконаний Антон Силуанов.
Коротко про ЄАБР:
- Євразійський банк розвитку – це регіональний банк, створений Росією і Казахстаном. Згодом до нього приєдналися Вірменія, Білорусь, Киргизстан і Таджикистан.
- Хоча учасниками є одразу 6 держав, але основний кредитор банку – Росія. Серед загальних внесків її частка перевищує 88% – 7,5 мільярда доларів з трохи більше як 8,5 мільярда. Казахстан зробив внесок в 1 мільярд (майже 12%).
- Крім того, Росія єдиний член ЄАБР у кого кредитний ліміт менший, ніж внесок. Ба більше, внески Білорусі (10 мільйонів), Вірменії, Киргизстану й Таджикистану (всі по 1 мільйону) виглядають погано прихованою фіктивністю.
Чому кредитування Білорусі вигідно Росії?
На тлі фінансової кризи Росія банально не може "пробачити" Білорусі борги за газ, адже ризикує нарватися на негативну реакцію з боку своїх громадян. Втім підтримувати режим Лукашенка, який переживає далеко не найкращі часи, треба.
Відтак Росія надає Білорусі буцімто не свої гроші, а гроші ЄАБР (хоча насправді вони такі ж свої), та ще й у тимчасовий кредит. Білорусь спокійно поверне борги за газ, а Росія фактично перекладе гроші з однієї кишеню в іншу.
Крім того, Росія ще й може залишитися в плюсі за рахунок відсотків по кредиту. Якщо за цей час не обвалиться курс рубля, адже кредит надаватимуть саме в цій валюті.