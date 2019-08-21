Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей

Приватне підприємство "Гарант енерго М", яке зриває вже другий опалювальний сезон у двох містах на Львівщині і назбирало шалені борги перед державними і приватними компаніями, збирається і надалі управляти активами, зробивши заручниками своїх приватних інтересів майже 70 000 людей.

Жителі Новояворівська та Нового Роздолу, що на Львівщині, вже другу зиму ризикують залишитися без опалення та гарячої води. Цього року є загроза лишитися ще й без електропостачання. Вся справа в двох ТЕЦ, які було арештовано НАБУ через підозри в розкраданні газу та через Агентство з розшуку та управління арештованим майном передано до нового управителя.

Цим управителем для двох стратегічно важливих для міста підприємств стала невідома київська компанія "Гарант Енерго М". Компанія без відповідного досвіду роботи, без належних ліцензій та без статутного капіталу, співрозмірного з обсягами підприємств. Та влітку 2018 ці дрібниці нікого не цікавили, конкурс провели з чисельними порушеннями і компанія, за якою стояли представники "Народного Фронту", взялася керувати ТЕЦ.

Минулого року через недбалість управителів опалювальний сезон стартував ледве не на місяць пізніше необхідного, а потім сталася масштабна аварія в Новому Роздолі, яка призвела до чисельних затоплень квартир жителів. Ніхто не поніс жодної відповідальності. Люди мерзли взимку, та якось перезимували. Навіть хотіли оплатити надані послуги, та новий управитель не спішив надсилати платіжки. Посилалися на відсутність банальних баз даних споживачів. Гарячої води так і не було.

Цього року ситуація ще гірша. За словами мерів обох міст, не ведеться жодних підготовчих робіт до опалювального сезону, ніхто не перевіряє стан мереж тощо. Окрім того, управитель взявся керувати ще й електромережами, які не були йому передані по договору управління. Тепер і там є загроза катастрофи – ніхто не контролює додаткові навантаження на електромережу, а це значить, що в будь-який момент ціле місто може залишитися без електропостачання при найменшому стрибку напруги. А це може статися одразу, як тільки жителі масово почнуть користуватися електрообігрівачами.

Представники місцевої та обласної влади, фахові спеціалісти та навіть самі робітники ТЕЦ неодноразово наголошували на необхідності зміни управителя, аби запобігти жахливим наслідкам. Проте з квітня місяця АРМА в особі Віталія Різника, Пилипа Квітко та Антона Янчука особисто ігнорували ці пропозиції, і лише зараз, коли до опалювального сезону залишилось два місяці, чиновники з агентства управління арештованим майном схаменулися та оголосили про конкурс на нового управителя.

Ось тільки в оголошенні тактовно промовчали про те, що вибраний та пролобійований ними попередній управитель залишив по собі 1 200 000 000 грн боргу.

Окрім того, компанія-управитель проводила несанкціонований відбір газу зі шляхопроводу, про що свідчать документи від Укртрансгазу. Простіше кажучи, управитель крав газ у держави.

Ми вирішили розібратися, кому, скільки і за що винні "Гарант Енерго М". Та за чий рахунок ці гроші будуть повертатися.

Згідно з офіційною інформацією з відкритих джерел чи спираючись на дані з відповідей вищезазначених установ, маємо наступні цифри:

Компанії Підстави Сума ДП "Енергоринок" Договір 16276/01 (січень-червень 2019) Договір 16275/01 (січень-червень 2019) Договір 16276/01 (червень 2019) 92 756 850, 98 грн Укртрансгаз Судові справи про стягнення оплати за газ і транспортування № 910/15790/18 № 910/8502/19 № 910/8503/19 № 910/6741/19 № 910/6073/19 7 619 283, 23 грн 195 499 330,2 грн 186 315 830,0 грн 10 807 475,2 грн 10 807 475,2 грн Разом 411 049 393, 83 грн НАК Нафтогаз Договір про передачу боргів активу перед компанією Договір на постачання газу в листопаді та грудні 2018 року Договір постачання за опалювальний період 2019 року 305 000 000 грн 10 800 000 грн 288 000 000 грн Разом 603 800 000 грн ТОВ ГОРБУД Судова справа 873/55/19 (кримінальне провадження) 22 415 169, 18 грн ТОВ ЕНЕРГІЯ НОВИЙ РОЗДІЛ Договір на постачання води 2 043 567, 81 грн ТОВ Група Арсенал Договір про надання охоронних послуг 1 918 654, 83 грн АО Баррістерс Договір про надання юридичних послуг 508 524, 13 грн РАЗОМ 1 134 492 160,55 грн

В той же час, приблизна сума боргу населення перед самими "Гарант енерго М" по приблизних розрахунках може складати лише 200 000 000 грн.

Згідно чинного законодавства навіть при зміні власника об’єкту господарювання, борги, які закріплені за цим підприємством, передаються новому власнику. В той же час АРМА (агентство з розшуку та управління арештованим майном), які обрали вищезазначеного управителя, і мали б гарантувати його належну роботу, неодноразово підкреслювали наступне: "АРМА не несе жодної матеріальної чи юридичної відповідальності за дії обраного шляхом конкурсу управителя".

То ж в результаті маємо наступне – невідома на ринку компанія залишила два міста замерзати взимку без опалення й гарячої води, набрала боргів у держави на мільярд гривень, понищила інфраструктуру міста, а відповідальність за це ніхто не понесе.

Більше того, новий управитель, який захоче податися на конкурс, оголошений АРМА, має бути готовим до того, що йому доведеться взяти ці борги на себе. Погодьтеся, навряд чи буде багато бажаючих приймати в управління об’єкт з таким "багажем". І в той же час, одразу, як тільки буде розірвано контракт між АРМА та "Гарант енерго М", виявиться, що гарантівці не винні нікому ані копійки.

На офіційному сайті АРМА вже з’явилася інформація про те, наскільки привабливими і прибутковими є ці два об’єкти, та при цьому жодної інформації про жалюгідний фінансовий стан "управителів".

Нагадаємо, в липні 2018 року НАБУ арештувало дві ТЕЦ через підозру в розкраданні 300 млн кубів природнього газу. Справа й досі в судах, НАБУ не може довести факт розкрадання газу, самі ТЕЦ залишаються під управлінням "Гарант Енерго М", а страждають жителі двох міст, які ризикують вже другу зиму провести при свічках у холодних сирих квартирах.