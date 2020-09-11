У свіжому випуску "Є питання" за 11 вересня – в Україні почався наступ на попередні реформи: спочатку на реформу медицини, а потім і на антикорупційну. Зокрема, все масштабнішою стала проблема повернення старих одіозних кадрів на ключові позиції. Наслідком таких призначень в економіці, антикорупційному секторі чи безпеці може стати втрата Україною безвізу.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

22 авторитетні громадські організації з відкритим листом звернулися до президента і генерального прокурора з вимогою звільнити двох заступників – голови Офісу Президента Олега Татарова і голови Офісу генпрокурора Максима Якубовського. Вони раніше працювали в уряді Миколи Азарова і в кума Путіна Віктора Медведчука.

Редактор видання "Наші гроші" Олекса Шалайський вважає, що старі схеми в українській політиці запрацювали з новою силою.