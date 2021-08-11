Інцидент трапився десь о 7 ранку 11 серпня. Журналісти 24 каналу намагались сконтактуватися з ДСНС задля коментаря. Проте поки працівники не відповідають на наші дзвінки.
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На вигляд дівчині близько 25 років. Вона тримала за обличчя і плакала. Швидку на місце ніхто не викликав, я порадив їй хоча б прийняти антигістамінний засіб,
– зазначає очевидець.
Комахи оселилися у стовбурі дерева біля стежки в районі будинку №86А. Також вони живуть у металевій трубі в сходах напроти.
У Дніпрі шершні атакували дівчину / Фото "Інформатор"
На місце викликали рятувальників. Працівники ДСНС прибули десь об 11:30. В захисних костюмах вони розпилили хімічний засіб у стовбур дерева.