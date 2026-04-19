"Можна з вами потанцювати?" Яскравий репортаж з Шевченківського гаю, де провели гаївки з ветеранами

На другий день великодніх свят, у Поливаний понеділок, в Шевченківському гаю у Львові відбулись гаївки з ветеранами. Загалом на заході було понад 100 захисників: частина з UNBROKEN, частина – з реабілітаційного центру "Галичина", що у Великому Любіні.

Військові прибули сюди на реабілітацію з різних куточків України, тому для них це свято – не просто прогулянка, а повернення до життя завдяки традиціям. Ба більше, для них це родинне відчуття близькості та підтримки, якої багатьом так бракує.

Якою була атмосфера на заході, що про нього кажуть ветерани та чому це для них важливо – читайте у репортажі 24 Каналу.

Оточені натовпом: до ветеранів не одразу вдається потрапити

Черга у музей просто неба – довжелезна. Ще не зайшовши на територію гаю, здалеку чути відлуння музики. Тисячі львів’ян та гостей міста крокують однією дорогою – туди, де мають бути веселощі.

Масштаб заходу відчувається одразу. "Навіть в п’ятницю до плащаниці менше народу було", – жартома каже один чоловік поруч у натовпі.

Зайшовши на територію, очі одразу розбігаються від палітри кольорів, яскравих вишиванок та національних прикрас. Попри не надто теплу погоду, ніхто не ховає за куртками свої українські образи.

Ветерани прибули у Шевченківський гай о 13:00. Саме до них одразу прикута вся увага. Військових взяли у центр імпровізованої сцени, де танцюють гаївки. Розгледіти їх важко через натовп – сотні людей взялись за руки та танцюють навколо наших захисників.

Люди оточили ветеранів / Фото 24 Каналу

Не "інші", а "такі, як всі": ветерани постійно у розпалі танців

Прокравшись поміж людей в епіцентр кола, одразу бачу щирі усмішки. В очах ветеранів видно легку розгубленість, але водночас – невимовну радість та ніби ковток "свіжого повітря".

Ветерани на гаївках / Фото 24 Каналу

Більшість з наших захисників на святі пересуваються на кріслах колісних. Однак це ніяк не виділяє їх під час розвагах. У гаю відчувається рівність. Їх беруть за руки й крутять в танці.

Поруч стоїть ветеран, у якого не одразу помічаю протези на ногах. Чоловік настільки чітко танцює у ритм гаївки, що, лише опустивши очі вниз, можна зрозуміти, що він – ветеран.

На заході були захисники з різними пораненнями / Фото 24 Каналу

Біля ветеранів бігає багато фотографів та журналістів. Попри це, вони не відчувають, що є "іншими" або "не такими". Навпаки – вони з захопленням спостерігають за дійством та є відкритими до розмов і обіймів.

Веселяться з захисниками усі охочі. "Можна потанцювати під наступну пісню з вами?" – така фраза від незнайомців лунає не один раз протягом забави. Звісно, ветерани не відмовляються.

З ветеранами могли потанцювати усі / Фото 24 Каналу

Особливу увагу привертає жінка в барвистому кептарику та червоній спідниці. Це соціальна працівниця центру UNBROKEN Катерина Кіт-Садова.

Катерина Кіт-Садова бере до танцю захисників / Фото 24 Каналу

Вона хвацько підбігає ледь не до кожного захисника і бере його до танцю.

Сьогодні неймовірна атмосфера і гарний настрій. Добру справу робимо – військові також мають і танці, і забави, і товариство,

– розповідає вона.

Після поранення у Покровську – на танці у Львів

Деякі ветерани прибули в Шевченківський гай разом з рідними. Один з них – Андрій, родом з Миколаєва, який вже 2 роки перебуває на реабілітації. Він на святі разом з дружиною та молодшим сином.

Мені тут дуже подобається, день – чудовий! Минулого року я теж був на такому святкуванні, найбільше мені запам’ятались веселі танці,

– каже він.

Ветеран Андрій на святі / Фото 24 Каналу

Тим часом зустрічаю ветерана Юрія, який отримав поранення біля Покровська, а сьогодні вправно танцює у Львові. Щиро тішиться атмосфері й Олександр – чоловік проходить реабілітацію в UNBROKEN і задоволений, що рутину лікування замінило свято.

Ветерани Юрій та Олександр / Фото Меланії Голембйовської, 24 Канал

Відірвати погляд від танців складно, однак музика – неймовірна. Як виявилось, це творча капела "Дриґ" – її учасники не лише співали українські пісні, а й вчили народ танцювати традиційні українські гаївки.

Герої із захопленням слухають гурт "Дриґ" / Фото 24 Каналу

В кінці свята організатори заходу вирішують зробити спільний знімок. Люди одразу купчаться біля "сцени", щоб влізти в кадр.

В цей момент лунає гучне: "Пропустіть ветеранів!" Наші захисники стають попереду.

Після кількох годин танців усі втомлені, але задоволені позують з усмішками для фото. Гаївки цього року завершуються, але відчуття єдності з ветеранами залишиться назавжди. Або принаймні до наступних гаївок – точно.

Усі разом вкінці свята / Фото 24 Каналу

Гаївки у Шевченківському саду: дивіться відео

Ветерани прибули сюди, щоб відчути Україну – ту, за яку вони стояли горою на фронті. Спільні танці з українцями – один з методів терапії та підтримки.

Гаївки для захисників – це не лише спосіб інтегруватись у суспільство, а й момент, коли вони розуміють: "Життя триває, а ми – його невіддільна частина".