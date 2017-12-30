Ще один герой загинув на Донбасі: ким він був
13:10, сьогодні 2524 Читать новость на русском
29 грудня на Донбасі загинув молодший лейтенант Максим Липка. Чоловікові було 25 років.
Про це повідомляє "Газета.ua".
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Зазначається, що воїн АТО був уродженцем села Рівне, що розташовується в Новоукраїнському районі Кіровоградської області".
Український захисник загинув в результаті обстрілу з боку бойовиків, однак не вказується, де саме загинув солдат.
Додамо, що у новоукраїнській міськраді підтвердили інформацію про смерть Максима Липки, пише "Depo.Кропивницький".
Нагадаємо, раніше прес-центр Штабу АТО повідомляв, що упродовж доби 29-30 грудня на Донбасі загинув один захисник та ще два зазнали поранень.
Джерело: 24 Канал
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