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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще один герой загинув на Донбасі: ким він був

13:10, сьогодні 2524 Читать новость на русском
У зоні АТО загинув уродженець Кіровоградщини Максим Липка
У зоні АТО загинув уродженець Кіровоградщини Максим Липка / Соцмережі

29 грудня на Донбасі загинув молодший лейтенант Максим Липка. Чоловікові було 25 років.

Про це повідомляє "Газета.ua".

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Зазначається, що воїн АТО був уродженцем села Рівне, що розташовується в Новоукраїнському районі Кіровоградської області".

Український захисник загинув в результаті обстрілу з боку бойовиків, однак не вказується, де саме загинув солдат.

Додамо, що у новоукраїнській міськраді підтвердили інформацію про смерть Максима Липки, пише "Depo.Кропивницький".

Нагадаємо, раніше прес-центр Штабу АТО повідомляв, що упродовж доби 29-30 грудня на Донбасі загинув один захисник та ще два зазнали поранень.

Теги: Новини України Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України Жертви Кропивницький
Джерело: 24 Канал
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