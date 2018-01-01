Ще одна країна спростила візовий режим для українців

З 1 січня 2018 року Японія спрощує візові вимоги для короткострокового перебування громадян України в цій країні.

Про це раніше повідомили в прес-службі посольства Японії в Україні.

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Таким чином розширюють коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів.

Окрім того, термін дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум.

"У доповнення до наявних одноразових віз буде запроваджено багаторазові візи (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різними цілями, у тому числі туризму. У разі самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно буде надавати документи від гаранта", – повідомили в посольстві.