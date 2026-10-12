Питання лише в тому, що зараз лише генератора недостатньо. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Згідно з опитуванням European Business Association, у січні 2026 року 90% компаній уже мали власні альтернативні джерела енергії або генерацію. Водночас перебої з електроенергією все одно впливали на роботу 80% компаній: 58% змінювали графіки, 50% скорочували обсяги виробництва або надання послуг, 48% мали простої.

Це добре показує різницю між автономністю обладнання і стійкістю організації. Генератор дає можливість працювати під час відключень. Але за допомогою лише нього не вирішиться питання, якщо немає зв'язку або частина працівників не може доїхати, ключовий менеджер відсутній або критична система не працює.

Тому я б змістила фокус уваги з питання "Що ще придбати для життєдіяльності офісу?" на "Що бізнес повинен уміти зберегти за будь-яких умов?" Саме з цього варто починати.

Визначте критичні функції

Для одного бізнесу критично важливо не зупиняти виробництво. Для іншого – підтримувати клієнтський сервіс. Для агенції – мати можливість створити, погодити та передати клієнту результат.

Менеджерам варто скласти короткий список процесів, без яких компанія не може працювати. Для кожного треба дати відповіді на п'ять питань:

що станеться, якщо процес зупиниться на 2, 6 або 24 години;

від яких людей він залежить;

які системи, дані та обладнання потрібні;

чи існує резервний сценарій;

хто має право швидко ухвалити рішення.

Це базова логіка business continuity management. ISO 22301 пропонує будувати систему безперервності саме навколо критичних функцій, ресурсів і сценаріїв їхнього відновлення.

Перевірте автономність не "за фактом наявності генератора", а в годинах

Фраза "у нас є генератор" мало що говорить про реальну готовність офісу працювати в сталому темпі під час форс-мажорів чи планових відключень.

Корисніше знати:

скільки годин офіс може працювати автономно;

що живиться в першу чергу;

що можна вимкнути;

який є запас пального або ємність акумуляторів;

хто відповідає за обслуговування;

що відбувається, якщо основне резервне джерело теж виходить із ладу.



У 2026 році компанії все частіше комбінують генератори із системами накопичення енергії та сонячною генерацією. Саме системи накопичення були серед найпопулярніших напрямів подальших інвестицій бізнесу в автономність.

Резервуйте інтернет так само, як електрику

Повністю заряджений ноутбук не допоможе підтримувати продуктивність роботи, якщо команда втратила доступ до CRM, хмарних документів або клієнтів.

У базовому сценарії я б передбачила:

основний і резервний канал інтернету;

автономне живлення роутерів і мережевого обладнання;

мобільний канал як третій сценарій;

перевірку, чи справді все це працює під час тривалого відключення.



Мінцифри повідомляє, що понад 2 тисячі українських провайдерів використовують технологію xPON, яка за резервного живлення може підтримувати інтернет до 72 годин.

Приберіть single points of failure

Стійкість та злагодженість процесів руйнуються не лише тоді, коли зникає електрика. Вони руйнуються і тоді, коли лише одна людина знає дані для входу в систему, лише один менеджер розуміється на конкретному процесі або критичний файл зберігається на одному ноутбуці.

Перевірте:

чи є резервні копії;

чи доступні ключові дані кільком відповідальним людям;

чи задокументовані критичні процеси;

чи може інша людина підхопити задачу;

чи є план заміни ключових ролей.

Тоді йдеться вже про дизайн організації, передачу знань і взаємозамінність.

Пропишіть правила роботи в нестабільний день

Ще одна типова помилка – забезпечити офіс електрикою і очікувати, що команда працюватиме так само, як у звичайний день. Це не завжди можливо.

У дослідженні Deloitte Ukraine та American Chamber of Commerce 2026 року 41% компаній повідомляли про нерівномірне навантаження, зниження мотивації або сповільнення темпу роботи працівників у складний осінньо-зимовий період.

Тому бажано заздалегідь домовитися про те, які задачі можна виконувати асинхронно, які зустрічі скасовуються першими, що потребує фізичної присутності, коли переноситься дедлайн, хто змінює пріоритети без додаткових погоджень.

Що більше таких рішень прийнято заздалегідь, то менше хаосу виникає під час кризи.

Проведіть crash test

Раз на кілька місяців корисно виконати просту вправу. Уявіть, що завтра: немає електроенергії 24 години; офіс недоступний; не працює основний інтернет; відсутні дві ключові людини; недоступна одна критична система.

Що зупиниться першим? Які саме виклики постануть перед працівниками? Якої інформації бракує команді?

Подібні інтерактивні практики не дають змоги передбачити всі сценарії, але дозволяють опрацювати частину рішень та підготуватися до можливих ситуацій, перш ніж компанія зіткнеться з реальними форс-мажорними ситуаціями.

Не намагайтеся компенсувати системні проблеми бенефітами

У розмові для цього матеріалу я сформулювала ще одну важливу для себе думку: інколи компанії намагаються лікувати системну проблему додатковим ресурсом. Люди перевантажені – додаємо wellbeing-програму. Немає відчуття безпеки – купуємо ще одну станцію. Немає ясності – запускаємо ще більше комунікації.

Іноді найкращою інвестицією буде не додати, а прибрати непотрібне погодження, паралельний пріоритет або ж процес, який працює лише тому, що "Ми завжди так робили".

Якісний менеджмент, зрозумілі ролі, стабільні пріоритети і право швидко ухвалювати рішення сьогодні теж є частиною робочої інфраструктури.

Який мінімум я б перевіряла в офісі у 2026 році?

Базовий чекліст виглядав би так: резервне живлення, два канали зв'язку, доступне укриття і зрозумілий алгоритм дій. Окрім цього, вода і базові санітарні умови, резервні копії даних, доступи до критичних систем, взаємозамінність ключових людей, сценарій дистанційної та асинхронної роботи, прописані критичні процеси та відповідальні за рішення.

Конкретний набір буде різним для виробництва, банку, ритейлу або креативної агенції. Але принцип однаковий. Генератор у такій системі потрібен. Просто він уже є не перевагою, а одним із базових елементів роботи.