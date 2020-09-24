Протягом останніх 4 років НБУ проводив політику плаваючого курсу на валютному ринку. Відтак постійно спостерігається певна сезонність: в окремі періоди гривня посилюється, а в деякі – послаблюється. З великою імоврністю гривня протягом короткого проміжку часу до кінця року буде посилюватися.

Про це в ефірі 24 каналу розповів член ради Національного банку України Василь Фурман.

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Напередодні очільник НБУ Кирило Шевченко заявив, що у вересні попит на валюту зріс з боку імпортерів. Це зумовило певне послаблення української валюти. Василь Фурман погодився зі словами керівника Нацбанку. І підтвердив, що згодом гривня буде посилюватися.

За його словами, НБУ проводить політику плаваючого валютного курсу. Тобто, курс визначається ринком, і НБУ не стримує ринкові коливання. Але Нацбанк згладжує, коли коливання є сильними в той чи інший бік.

Також член ради НБУ повідомив, що коли в цьому році долара було багато на ринко, Нацбанк викупив для поповнення золотовалютних резервів близько 4,5 мільярдів доларів.

Але коли була ситуація навпаки, коли долара було недостатньо на ринку, то Нацбанк продавав. Тоді було продано більше, ніж 3 мільярди доларів для згладжування цих курсових коливань,

– пояснив він.

В підсумку, з початку року Нацбанк викупив понад 1 мільярд 200 мільйонів доларів з ринку для поповнення золотовалютних резервів. Згідно зі стратегією валютних інтервенцій, Нацбанк і надалі буде проводити таку політику.

Про курс валюти, закладений в бюджеті на 2021 рік

Уряд заклав у державний бюджет на 2021 рік курс долара на рівні 29,1. Василь Фурман зауважив, що цей показник який закладається в бюджеті, є технічним і розрахунковим. Оскільки в бюджеті частина видатків або надходжень є в доларах.

"Це є технічний розрахунок курсу. Він не зобов'язує Нацбанк притримуватися саме курсу в 29", – наголосив він.

Крім цього, він ствердив, що Національний банк України не дає прогнозів щодо курсу гривні. Аби, наприклад, спекулянти не зловживали цим на ринку.

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