Вчора у світі виявили офіційно понад 1,6 мільйона нових випадків захворювання на ковід. Це приблизно вдвічі більше рекордів квітня 2021 року, коли було дуже важко всюди. Реально, імовірно, випадків було приблизно втричі більше.

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Фаза пандемії

Отже, можна вважати, що ми переходимо до заключної фази цієї пандемії, як це бувало з попередніми світовими пандеміями – різке підвищення рівня вірулентності (або патогенності) при зменшенні рівня шкідливості та летальності й досягнення колективного імунітету через вакцинацію та захворюваність.

На мою особисту думку, у квітні-травні світ почне виходити з цього жахливого віражу і відновлювати певну нормальність. А поки що вчора в Італії та Іспанії по 100 тисяч нових випадків (реально, мабуть, по 200), а у Франції – 200 тисяч!

Італія навіть вимушена була від сьогодні змінити ковідні правила, але вона їх спростила і це на фоні рекордів захворюваності! Річ у тім, що почався колапс багатьох сфер життя, адже якщо ти був в контакті з хворим, то до сьогодні повинен був пройти самоізоляцію.

Але якщо в Італії 100 тисяч офіційних випадків щодня, то це означає, що приблизно по 500 тисяч людей щоденно лишаються вдома на 10 днів. Відповідно, протягом 10 днів на роботу б не вийшло 5 мільйонів людей, а це – десь під 20% населення, що працює! Відповідно, все б просто зупинилося!

Відтепер ізолюватися не потрібно, і навіть тест здавати (треба – 24 канал), лише якщо є симптоми! :) Ставлю смайлик тому, що мій колега Флорін звернув увагу на вартість тестування. І це дійсно ще одна неочікувана проблема для ЄС. Щоденно країни витрачають шалені кошти на тести!

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Ціни, торнадо та мінеральні добрива

Ну, а тепер про ціни на продукти. Погана новина в тому, що вони зараз рекордно високі, але ще гірша новина в тому, що поточні рівні цін наступного року нам будуть здаватися неймовірно низькими.

На мій погляд, головна причина навіть не в подорожчанні енергоносіїв, а в подорожчанні мінеральних добрив. Це призведе до зменшення їх споживання у світі. Зменшення споживання добрив = менший врожай. Адже основа врожаю всіх культур – це азот. А в виробництві азотних добрив частка витрат на газ навіть раніше складала 80%. Зараз більше.

Площа земельних ресурсів у світі скорочується. Тому збільшити виробництво, збільшивши площу, не вдасться. Ба більше – це ще один фактор для подорожчання.

Перевезення продуктів подорожчало приблизно втричі за рік. Отже, це третій чинник.

Клімат змінюється. Це факт. Щорічно все більші втрати врожаю внаслідок кліматичних змін. Біля Риму цього року протягом лише одного місяця було три торнадо. Це приблизно стільки ж, як протягом останніх 20 років. Ну й багато інших подібних прикладів можна навести. Відповідно, чи допоможе нам клімат? Ні, хіба що нам дійсно пощастить, але тут ще один фактор на користь різкого збільшення цін на продукти.

Але українців завжди виручали присадибні ділянки. Тільки там теж бажано вносити добрива…

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