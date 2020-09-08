Після скасування карантину в Україні пенсіонери матимуть місяць на верифікацію у відділеннях "Ощадбанку". Йдеться про тих, хто фактично проживає на окупованому Донбасі. У банку зазначили, що готові виплачувати гроші, як тільки люди прийдуть до відділення.

В інтерв'ю "Фактам" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков пояснив, що на час карантину для переселенців відклали обов'язок кожні 60 днів підтверджувати статус .

Цікаво На окупованому Донбасі досі живуть пів мільйона переселенців, – Резніков

"Після офіційного скасування карантину буде 30 днів, щоб в спокійному режимі, не нервуючи, приїхати і провести верифікацію. З цього приводу нехай ніхто не хвилюється. "Ощадбанк" депонує ці гроші і готовий виплачувати їх, як тільки люди прийдуть до відділення банку", – сказав Резніков.

За його словами, може виникнути одна проблема, через яку вони хвилюються.

Коли відкриють КПВВ сюди (на підконтрольну територію – 24 канал) "кинеться" велика кількість пенсіонерів, і це може створити для них дискомфорт,

– зауважив Резніков.

Однак він зазначив, що готовий з колегами відпрацювати механізм, аби уникнути цього. Людина повинна буде повідомити банк, у який день вона прийде, адже "Ощадбанк" теж повинен підготуватися і мати запас готівки.

"Зараз ми з моїм колегою Михайлом Федоровим, що відповідає за цифрову трансформацію в країні, модернізуємо додаток "Дія", який дозволить комунікувати з пенсіонерами-ВПО і пропонувати їм реєструватися, створювати особисті кабінети і записуватися в електронну чергу. Тобто ми готуємося до того, щоб вони отримали свої гроші", – підсумував він.