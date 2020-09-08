На окупованому Донбасі досі живуть пів мільйона переселенців, – Резніков
Міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що близько третини людей, які зареєструвалися внутрішніми переселенцями, досі проживають на окупованому Донбасі. За приблизними оцінками, це 500 тисяч людей, з яких половина – пенсіонери.
Цих людей не слід засуджувати, адже їм фактично немає де жити. Про це Олексій Резінков заявив в інтерв'ю "Фактам".
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За його словами, частина з цих людей ніколи не покинуть свої домівки, свої городи чи родичів. Міністр навіть зізнався, що деякі його друзі, які родом з окупованих територій, кажуть, що їхні батьки ніколи не переїдуть.
Ця категорія людей насправді не є внутрішньо переміщеними особами. Юридично – так, але практично – ні. Ми закриваємо на це очі,
– заявив Резніков.
Він зауважив, що владі можуть справделиво закинути, мовляв, ці люди заробляли свою пенсію. Віцепрем'єр згоден з цією думкою, адже держава повинна платити пенсії своїм громадянам, де б вони не були.
Олексій Резніков розповів, що близько 500 тисяч внутрішніх переселенців досі живуть на окупованому Донбасі. З них 272 тисячі – це пенсіонери, які після завершення карантину приїдуть по пенсії на вільну територію.
"Близько 3 – 3,5 мільярда гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні перебувають на непідконтрольних українській владі територіях", – розповів віцепрем'єр.
Коротко про переселенців:
- Починаючи з 2014 року, коли Росія вторглася в Крим, а потім і на Донбас, в Україні зареєстрували 1 мільйон 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
- Найбільше переселенців зареєстрували в перші роки після початку російсько-української війни. За останній рік зарєстрували порівняно мало нових переселенців – близько 50 тисяч.