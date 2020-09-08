Міністр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що близько третини людей, які зареєструвалися внутрішніми переселенцями, досі проживають на окупованому Донбасі. За приблизними оцінками, це 500 тисяч людей, з яких половина – пенсіонери.

Цих людей не слід засуджувати, адже їм фактично немає де жити. Про це Олексій Резінков заявив в інтерв'ю "Фактам".

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За його словами, частина з цих людей ніколи не покинуть свої домівки, свої городи чи родичів. Міністр навіть зізнався, що деякі його друзі, які родом з окупованих територій, кажуть, що їхні батьки ніколи не переїдуть.

Ця категорія людей насправді не є внутрішньо переміщеними особами. Юридично – так, але практично – ні. Ми закриваємо на це очі,

– заявив Резніков.

Він зауважив, що владі можуть справделиво закинути, мовляв, ці люди заробляли свою пенсію. Віцепрем'єр згоден з цією думкою, адже держава повинна платити пенсії своїм громадянам, де б вони не були.

Олексій Резніков розповів, що близько 500 тисяч внутрішніх переселенців досі живуть на окупованому Донбасі. З них 272 тисячі – це пенсіонери, які після завершення карантину приїдуть по пенсії на вільну територію.

"Близько 3 – 3,5 мільярда гривень на місяць складають планові виплати тим, хто сьогодні перебувають на непідконтрольних українській владі територіях", – розповів віцепрем'єр.

Коротко про переселенців: