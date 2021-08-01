Как известно, в промышленных масштабах ГМ-культуры выращиваются с 1996 года. Мировыми лидерами в ГМ-инженерии являются соя, кукуруза, хлопчатник, рапс, люцерна, картофель. А еще томат, дыня, цикорий, пшеница, рис, сахарная свекла, папайя, кабачок, лен.

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И даже бананы, кофе и чай!

И все эти культуры были изменены при помощи генной инженерии ради интересов производителя. ГМ-растения урожайнее и устойчивее.

Сторонники биоинженерии говорят, что генная модификация – один из методов селекции. То, на что раньше природе требовались тысячелетия, сейчас создается в лабораторных условиях за годы и месяцы.

Генетически модифицированные продукты безупречны на вид. Они имеют правильную форму, одинаковый размер и долго не портятся, так как новые гены позволяют им быть устойчивыми к негативному внешнему воздействию.

Как проверить продукт

При покупке продукции в магазине по этикеткам можно косвенно определить вероятность содержания ГМО в продукте. Если на маркировке стоит отметка, что продукт произведен в США и в его составе есть соя, "растительный белок", кукуруза, рапс или картофель, очень большой шанс, что он содержит ГМ-компоненты.

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Если говорить о продукции, которая чаще всего заменяется ГМ, то среди них оказались самые распространенные продукты питания: рис, кукуруза, хлопья, крахмал, чипсы, кетчуп, томатная паста, мука, крахмал, масло, сахар, хлебобулочные изделия и мясо животных, которые употребляли ГМО продукты.

Генетической модификации поддается шесть видов сои, а ведь именно из этого ингредиента готовятся самые распространенные продукты питания, среди которых: супы, маргарин, конфеты, вареная колбаса, сосиски, майонез пельмени, соусы, молоко, йогурты, творог, паштеты, шоколад и т.д.

Что в Украине с ГМО?

Согласно требованиям закона о маркировке продуктов, производители обязаны указывать наличие ГМО на упаковке, если их часть превышает установленную законодательством норму содержания ГМО в продуктах питания – 0,9%. То есть, если в продуктах питания, кормах для животных или ветпрепаратах есть ГМО, и его содержание превышает норму в 0,9%, производитель обязан указать это на упаковке. Норма эта действует для любого ингредиента пищевого продукта.

Все ЗА и ПРОТИВ ГМО:

Аргументы "за":

повышенная питательная ценность продуктов;

уменьшение негативного влияния человека на окружающую среду;

устойчивость к суровым природным условиям, меньше удобрений и пестицидов, лучшее усвоение веществ домашним скотом.

Главный аргумент противником ГМО – какое-либо вмешательство в ДНК противоестественно и ГМО, постоянно проникающие в организм человека, несут ему серьезную угрозу:

увеличения аллергических заболеваний;

накопление гербицидов в организме;

появление устойчивости к антибиотикам;

мутагенный эффект;

снижение иммунитета;

нарушение обмена веществ.

Но пока нет научных доказательств того, что модифицированные продукты опасны для человека.