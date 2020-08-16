Що вагнерівці робили у Білорусі: версія самих бійців ПВК
Вагнерівці, яких нещодавно Білорусь видала Росії, заявили, що жодного наміру дестабілізувати ситуацію на білоруській території не мали. Ба більше, бійці ПВК Вагнера прямували у Лівію та Сирію за оголошенням.
Вагнерівці начебто і не знали про вибори у Білорусі
Про те, що у Білорусі мають відбуватись вибори президента, вагнерівці начебто і не здогадувались. Про це з посиланням на власні джерела пишуть РИА Новости.
До теми Що далі буде з вагнерівцями, яких Білорусь віддала Росії
У Лівії та Сирії бійці-заробітчани начебто мали охороняти нафтові об'єкти. Куратор, який домовлявся з вагнерівцями про роботу, телефонував з сирійського номера.
Брали на роботу лише тих, хто воював на Донбасі та у Сирії
Спочатку на роботу планували взяти 30 осіб, згодом ця кількість зросла до 180 осіб. У "резюме" бійців, які вимагав роботодавець, мала бути участь у бойових діях на Донбасі та Сирії.
За добу до відльоту Самаріна сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ – Стамбул – Гавана – Каракас так, щоб ми довго не перебували в транзитній зоні Туреччини. Сказала, що замовить нові квитки на 30 число. Ми їх отримали, і вона запропонувала тимчасово поїхати в санаторій "Білорусочка" для відпочинку,
– зазначив один з вагнерівців.
Поки бійці начебто відпочивали у санаторії, до них увірвались спецпризначенці. Чому це сталось – вагнерівці не зрозуміли.
Про те, що там вибори, ми дізналися, коли приїхали. Для нас це була транзитна країна, дружня до Росії, і якихось несподіванок від спецслужб ніхто не очікував,
– повідомили у ПВК "Вагнера".
Головне про затримання вагнерівців у Білорусі
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
- Україна надіслала запит на видачу їй 28 з 32 найманців – кожен з них брав участь у війні на Донбасі, а 9 навіть були громадянами України.
- 14 серпня влада Білорусі відпустила 32 з 33 найманців в Росію. Одного залишили, адже він – громадянин Білорусі.
- Офіційний Київ засудив таке рішення Мінська.