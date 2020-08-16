Вагнерівці, яких нещодавно Білорусь видала Росії, заявили, що жодного наміру дестабілізувати ситуацію на білоруській території не мали. Ба більше, бійці ПВК Вагнера прямували у Лівію та Сирію за оголошенням.

Вагнерівці начебто і не знали про вибори у Білорусі

Про те, що у Білорусі мають відбуватись вибори президента, вагнерівці начебто і не здогадувались. Про це з посиланням на власні джерела пишуть РИА Новости.

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У Лівії та Сирії бійці-заробітчани начебто мали охороняти нафтові об'єкти. Куратор, який домовлявся з вагнерівцями про роботу, телефонував з сирійського номера.

Брали на роботу лише тих, хто воював на Донбасі та у Сирії

Спочатку на роботу планували взяти 30 осіб, згодом ця кількість зросла до 180 осіб. У "резюме" бійців, які вимагав роботодавець, мала бути участь у бойових діях на Донбасі та Сирії.

Цікаво! Спочатку працевлаштуванням вагнерівців начебто займався якийсь Сергій Петрович, логістикою до Сирії – Лариса Самаріна. Згодом Сергій Петрович загинув і на його місці з'явився Артур. Від нього бійці дізнались, що їдуть вже у Венесуелу.

За добу до відльоту Самаріна сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ – Стамбул – Гавана – Каракас так, щоб ми довго не перебували в транзитній зоні Туреччини. Сказала, що замовить нові квитки на 30 число. Ми їх отримали, і вона запропонувала тимчасово поїхати в санаторій "Білорусочка" для відпочинку,

– зазначив один з вагнерівців.

Поки бійці начебто відпочивали у санаторії, до них увірвались спецпризначенці. Чому це сталось – вагнерівці не зрозуміли.

Про те, що там вибори, ми дізналися, коли приїхали. Для нас це була транзитна країна, дружня до Росії, і якихось несподіванок від спецслужб ніхто не очікував,

– повідомили у ПВК "Вагнера".

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