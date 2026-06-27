Виходу з такої кризи нема, – військовий експерт вразив проблемами Росії у Криму

У Криму перебої зі світлом, дефіцит пального. Проблеми на півострові лише наростають, зокрема щодо логістики. Головна полягає в тому, що у Сімферополі згоріла нафтобаза. Вона була з'єднана нафтопроводами, через які росіяни могли закачувати нафтопродукти й розподіляти по всьому Криму.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, вказавши на те, що друга проблема, яка у них з'явилася – це знищення поромів, через які транспортувалися нафтопродукти.

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СОУ розбивають логістику ворога: що цьому сприяє?

Третя проблема росіян – це удари по сухопутному коридору, по автодорозі, яка протягається з Ростова в Мелітополь і далі в Джанкой. Є ще четверта – це атаки по залізниці. Мовиться про локомотиви, залізничні мости. Військовий експерт нагадав і про залізничний пором, який був знищений 1,5 року тому ударами українських ракет "Нептун".

Це комплекс проблем. Це не одна, яку треба розв'язати. Їм треба зараз завезти у Крим для того, щоб подолати цей дефіцит, десятки тисяч тонн нафтопродуктів. Першочергово бензину, а потім вже дизеля. Як це зробити в умовах відсутності порома, майже повної відсутності залізничного сполучення і обрізання сухопутного коридору я собі не уявляю,

– озвучив Нарожний.

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Військовий експерт зауважив на тому, що Крим не може забезпечити російську армію необхідним: харчовими продуктами, зброєю, одягом. Все це доставляється з материка через Керченський міст або суходіл.

Для того щоб продовжувати далі зберігати невизначеність та напружену ситуацію в Криму, мають надалі працювати українські дрони і ракетні війська, які своїми ударами знищують логістику ворога.

"Треба розуміти, чому так ефективно працюють Middle Strike. Тому що на всій тимчасово окупованій території України працює система Starlink, і вона використовується для зв'язку цих дронів. Росіяни робили спроби заглушити її, винайшли систему РЕБ. Але вона працює на відносно невелику ділянку фронту (5 – 7 кілометрів). Цей засіб РЕБ доволі обмежений", – пояснив Нарожний.

Аби убезпечитись від атак дронів окупанти намагались також за кожним транспортом відправляти мобільну вогневу групу. Але це теж не допомогло, тому що їй для того, щоб вона почала працювати по безпілотнику, треба зупинитися. А у такому разі вона сама стає ціллю для цих БпЛА.

Тому якихось шляхів виходу з такої кризи для росіян я наразі не бачу,

– озвучив Нарожний.

Військовий експерт підсумував, що противник вдавався і до того, що перефарбовував армійські бензовози з зеленого кольору в синій, нібито це якийсь транспорт міськводоканалу. Це теж йому особливо не допомогло, тому що українська розвідка бачить, звідки виїжджають ці машини й куди заїжджають. Тож СОУ завдавали ударів і по цих замаскованих машинах.