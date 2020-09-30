У свіжому випуску "Є питання" за 30 вересня – росіяни вели несанкціонований аудіо та відеозапис роботи Тристоронньої контактної групи, про це обмовився глава делегації РФ Борис Гризлов. Він також заявив про наміри опублікувати записи переговорів.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Офіс Президента оприлюднив офіційний указ про звільнення Вітольда Фокіна з ТКГ. Навіть у "Слузі народу" це вважають перемогою. Народного депутата Миколу Тищенка включили у парламентську групу, яка має напрацювати законопроєкти щодо Донбасу.