У що "влізла" Аргентина, або Як Україні краще не робити

Приклад Аргентини, приклад Лівану, де дефолт призвів до масових протестів на вулицях столиці, коли протестувальники палили все, що траплялося на очі, як би натякає, що це поганий шлях.

Аргентина опять не платит по долгам. Сюрприз. Переговоры о реструктуризации Аргентина начала довольно давно, но только сейчас наступил момент невыплаты платежа. И страну можно поздравить с почти юбилейным, девятым дефолтом. Читайте также: Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны

Как США и Аргентина разошлись по пути

Можно приводить пример Аргентины, которая в 9-й раз допускает дефолт, но все еще существует, и к ней каждый раз возвращаются инвесторы. А можно вспомнить, что в 20-й век Аргентина и США вошли с одинаковыми стартовыми позициями. Но потом что-то пошло не так. И каждый выбрал свой путь.

Путь Аргентины — путь социального популизма, который не работает. Вернее, он именно так и работает. Дефолт за дефолтом. В итоге, ты по-прежнему остаешься бедной латиноамериканской страной. И платишь дорого за свои долги. И в момент кризиса все бегут из Аргентины в США, продают песо и покупают доллары, продают аргентинские ценные бумаги и покупают американские.

Плата за путь дефолта — это не смерть. Нет. Это просто вечное прозябание. И разговоры о сумасшедшем потенциале. Который, правда, никак не дается реализовать.

Почему ивесторы возвращаются?

Инвесторы возвращаются после дефолта. Да. Потому что в мире много денег и их куда-то надо девать. Почему инвесторы возвращаются в такие страны, как Аргентина? Потому что такие страны как Аргентина готовы платить за деньги инвесторов в пять раз больше, чем страны, которые дефолтов не допускают. Плата за риск. Которая ложится на плечи аргентинских налогоплательщиков. Как на них же и ложатся последствия дефолта.

Сейчас Аргентина в очередной раз находится в переговорах с кредиторами. Просит списать долг. Частично. При этом еще пять лет назад Аргентина была любимицей инвесторов в развивающиеся рынки. Там пришел прогрессивный президент, который сменил популистку и подружку Путина. Он делал правильные рыночные реформы. Боролся с коррупцией. Инвесторы очень любили эту новую Аргентину. Более того, это новая Аргентина даже смогла разместить 100-летний бонд. Облигации со сроком обращения 100 лет. Украине такое может только сниться.

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Почему инвесторы так любят Аргентину?

Потому что Аргентине повезло быть недалеко от США. Тот же часовой пояс, что и Нью-Йорк. Удобно. Много испаноязычных управляющих портфелями в США. Удобно. Проще, чем инвестировать в далекие страны Азии, Африки или непонятно где расположенную Украину. А США — это центр финансового мира. Именно там сосредоточены деньги. Именно туда надо приходить за ними. В США, не в Аргентину. Хотя, можно повториться, 100 лет назад их шансы были равны, а позиции подобны.

Но аргентинские избиратели не любят рыночные реформы. В итоге, они вернули в кресло президента популиста, друга подружки Путина, и Аргентина пошла по привычному пути.

Вернутся ли еще инвесторы в Аргентину?

Да. Вернутся. И снова попросят дорого за свои деньги. И снова аргентинцы будут платить. Будет ли следующий дефолт? Никто не знает, все зависит от выбора аргентинских налогоплательщиков.

А им, наверное, нравится. С момента как они решили вернуть популиста, курс аргентинского песо упал почти в два раза и сейчас продолжает скользить вниз. Еще летом 2019 года за 1 доллар давали около 45 песо, сейчас — почти 70. Как у всех популистов появляются валютные ограничения, а они приводят к черному рынку, где курс уже под 100 песо за доллар. Вот она стоимость выбора популизма. И вот она стоимость выбора дефолта.

Когда вы выбираете путь дефолтов, вы платите дважды. Первый раз — вы очень дорого платите за новые долги. А что бы там не говорили, все страны мира постоянно привлекают долг. Именно так работает мировая экономика. И если старые долги вы гасите просто привлекая новые долги, не тратя на это деньги налогоплательщиков, то проценты по долгу как раз ложатся на плечи граждан. В итоге, за радость кинуть кредитора вы не получаете ничего (вы бы все равно платили чужими деньгами), но платите за это гораздо более высокими процентами. Платите в пять раз больше. Кто-то в 10 раз больше. А потом вы еще платите последствиями дефолта. Потому что дефолт не проходит бесследно.

В один из прошлых дефолтов Аргентине пришлось выводить на улицы танки. Чтобы унять радующихся граждан, которые, видимо, решили станцевать праздничное танго по случаю, что все их вклады в долларах за ночь превратились во вклады в песо, по курсу, которое выбрало их любимое правительство. Сейчас аргентинцы платят новым курсом песо. И это еще нет дефолта. Идет реструктуризация, и правительство надеется договориться полюбовно. Пока надеется.

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Пример Аргентины, пример Ливана, где дефолт привел к массовым протестам на улицах столицы, когда протестующие сжигали все, что попадалось на глаза, как бы намекает, что это плохой путь. Но раз за разом в Украине люди продолжают предлагать не платить по долгам. И да, путь Аргентины веселее, чем путь США. И результат чувствуется не сразу. Но так всегда. Есть простые ответы на сложные вопросы. Которые не работают. И есть долгий сложный путь к успеху. Где надо работать и работать. И думать. Последнее, судя по всему, самое сложное.