Головне, що треба розуміти про дальність до одного кілометра – це робота виключно на "останньому рубежі" безпосереднього прикриття об'єкта. Про це пише Анатолій Храпчинський.

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Один лазер – одна ціль

Математика тут безжальна: реактивна "Герань" летить зі швидкістю орієнтовно 450 – 550 кілометрів на годину, тобто долає 125 – 150 метрів за секунду. Від входу в кілометрову зону до прильоту установка має лише 6 – 8 секунд. Якщо відняти секунду на захоплення й стабілізацію плями та 3 – 4 секунди безперервного утримання променя в одній вразливій точці корпусу для пропалу, у комплексу залишається право рівно на одну гарантовану спробу по одній цілі.

Під час групового нальоту одна турель фізично не встигне перенести вогонь на другий борт. Саме тому лазер – це не міфічна "срібна куля", якої в ППО взагалі не існує, а окремий технологічний шар у нашому ешелонованому "бутерброді". Він об'єктивно залежний від туману, опадів та хмарності, коли основне навантаження все одно лягає на ракети, зенітну артилерію та дрони-перехоплювачі.

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Він "сліпий" без зовнішнього цілевказання від точних трикоординатних тактичних РЛС і системи sensor fusion, і навіть у руках приватних операторів зобов'язаний працювати під жорсткою "кнопкою дозволу" єдиного контуру управління Повітряних сил.

Колосальна перспектива

Водночас перспектива цього напряму колосальна.

По-перше, це шанс радикально зменшити вартість самого пострілу й перестати палити дефіцитні зенітні ракети по масових безпілотниках, не створюючи при цьому загрози падіння тисяч кулеметних куль чи снарядів над міською забудовою.

По-друге, ще до фізичного руйнування цілі лазер працює як ідеальний інструмент засліплення та випалювання оптичних станцій розвідників і головок самонаведення боєприпасів, проти яких безсилий класичний РЕБ. А в перспективі полегшення таких комплексів дозволить підіймати їх на авіаційні чи стратосферні носії – вище хмарного шару, де атмосфера вже не заважає роботі променя.

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Чому ж тоді зарано говорити про серійний конвеєр?

Між першим успішним тестом дослідного зразка і серією лежать не лише збір бойової статистики та кодифікація, а й жорстке питання комплектуючих.

Ми досі критично залежні від імпорту з Китаю та інших країн – від лазерних діодів і оптичного волокна до тепловізійних матриць та високоточних приводів. І поки хтось вважає, що "головне довести ефективність, а ринок сам миттєво все масштабує", українські інженери щодня б'ються з внутрішнім податковим перекосом: готовий іноземний вузол завозиться без мита й ПДВ, а вітчизняний виробник комплектуючих продає свою деталь українському інтегратору з 20% ПДВ, штучно здорожчуючи фінальний комплекс.

Українська інженерна школа вже переступила поріг лабораторного експерименту. Тепер завдання – холодний розрахунок, доведення надійності в полі та адекватні умови для локалізації всередині країни.