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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Що буде з "Приватбанком" і його клієнтами: думка фахівця

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      Які наслідки визнання судом націоналізації "Приватбанку" незаконною
      Які наслідки визнання судом націоналізації "Приватбанку" незаконною / dpchas.com.ua

      Після визнання судом незаконності націоналізації "Приватбанку" його можуть віддати на реприватизацію. Але напряму клієнтам банку це нічим не загрожує.

      Про це у коментарі 24 каналу сказала кандидат економічних наук Валентина Лебедєва.

      На думку експерта, після рішення суду щодо незаконної націоналізації "Приватбанку" ніяких наслідків для клієнтів не буде – так само, як їх не було при націоналізації. Лебедєва вважає, що реприватизація цього банку досить ймовірна.

      Гроші, вкладені державою, залишаться в банку. Але сам він буде проданий приватним особам, тобто реприватизований,
      – уточнила вона.

      При цьому людям, які зберігають гроші в "Приваті" або які отримують там пенсії чи зарплати – хвилюватися немає про що, переконана фахівець.

      Читайте також: Це повна маячня, – Гонтарева про бажання Коломойського отримати компенсацію за "Приватбанк"

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?"Приватбанк" працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. 
      Проте після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови.
      Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників додаткового відшкодування збитків. Сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і закордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський НБУ
      Джерело: 24 канал
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