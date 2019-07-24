Що чекає бізнес від новообраного парламенту: призначення та гроші від МВФ

В Україні з'явилася керівна партія, якій не потрібно об'єднуватися з іншими фракціями чи самовисуванцями, аби мати голоси для ухвалення чи зміни законів. Зокрема тих, які вплинуть на наповнення гаманців українців. Кореспонденти 24 каналу поспілкувалися з представниками бізнесу й дізналися про можливості та ризики, які несе монопартійна коаліція.

Вони просто витягнули щасливий білет, – так характеризує бізнес-спільнота ту монобільшість, яку створить у парламенті партія "Слуга народу". Але вибір громадян підприємці поважають й готові йти на діалог із новоспеченими депутатами.

Читайте також: Запуск ринку електроенергії може призвести до стрибка цін, – експерт

"Народ обрав своїх героїв. Бізнес працює в цій державі. Хочеш, не хочеш, але він має співпрацювати з будь-яким керівником, який відповідає за формування державної політики", – розповіла виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.



Ганна Дерев’янко та кореспондентка 24 каналу

Експерти кажуть, що конкуренція завжди краща за монополію, бо не дає зловживати владою. Проте визнають, що однопартійна більшість, яка налаштована на реформи, може створити фантастичну можливість економічного прориву.

Можна дуже швидко зробити всі економічні і політичні реформи, як це сталося, скажімо, 20 років тому у Словаччині. Коли вона дуже відстала від інших країн центральної Європи. І потім дуже швидко наздогнала їх за рахунок саме такої концентрації влади і стрімких реформ,

– розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Або зробити, як у Венесуелі, тобто до економічного занепаду та злиднів. Першим сигналом, який покаже, у якому напрямку ми рухаємося, стане призначення нового уряду. Якщо парламент делегує до Кабміну політично заангажованих друзів, кумів і сватів – це буде сигналом для інвесторів забирати гроші з України.

Порядні люди, з правильними цінностями, які приходять на дуже відповідальні посади. Тому що робота буде не легка. Але, я думаю, якщо люди розуміють і знають, що вони мають робити, то результати можна буде досить швидко побачити,

– пояснив президент Американської торгової палати в Україні Енді Гундер.



Енді Гундер

На посаду прем'єра розглядаються з десяток технократів. Серед яких — керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, експерт МВФ Владислав Рашкован, секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук. Втім, обговорюється й кандидатура глави Офісу Президента Андрія Богдана, а цьому вже не дуже рада бізнес-спільнота.



Андрій Богдан

"Якщо буде технократичний уряд, він також буде за співпрацю із МВФ. Нам вони потрібні (гроші МВФ – 24), як маяк, який розблокує бажання інших донорів або інших інвесторів співпрацювати із Україною", – додав виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

А далі розблокування приватизації державних підприємств, зняття мораторію на продаж землі, деолігархізація. Великим викликом буде відновлення перемовин із Росією щодо транспортування газу до Європи та недопущення дефолту. Не обійтися і без реформування податкової та митної служб, які боротимуться із тіньовим бізнесом і водночас усунення силовиків від чесного бізнесу, а також перезапуск судової системи.

Читайте також: Зеленський записав відео до іноземних бізнесменів англійською мовою

"І все це можна дуже швидко зробити за дуже коротке вікно можливостей, яке буде не більше, ніж півроку. Або можна змарнувати цей час на якісь популістичні рішення", – розповів викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.