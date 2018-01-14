Що чекає на Путіна після перемоги на виборах: російський політик прогнозує "турбулентність"

Чинний лідер Росії Володимир Путін знову переможе на х президентських виборах у 2018 році. Проте після цієї перемоги внаслідок об'єктивних причин в оточенні Путіна "зросте турбулентність".

Таку думку у коментарі виданню "Обозреватель" висловив російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

За припущеннями російського політика, навіть якщо санкції проти найближчого оточення Путіна плануються Заходом як спосіб "призвести до якогось варіанту палацового перевороту, путчу, тиску на Путіна у плані відставки тощо", то "Володимир Володимирович дуже добре це розуміє і дуже добре ці ризики відстежує, і робить все, щоб цей варіант не спрацював".

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Водночас Гозман висловив переконання, що незалежно від нових санкцій, "після тріумфальної перемоги", яку Путін здобуде 18 березня, "навколо нього зросте турбулентність".

При цьому політик нагадав про те, що, знову ставши президентом Росії, Путін отримує право залишатися на посаді до 2024 року.

"Якщо він буде живий і здоровий, і захоче продовжити свою владу після 2024 року, це вже вимагатиме серйозних конституційних змін у країні. Не введення монархії, звісно, але якісь речі повинні відбутися. Або треба буде шукати наступника. Або раптом це буде не 2024 рік, а раніше – всі під Богом ходимо", – розповів Гозман.

Таким чином, за словами російського політика, в оточенні Путіна, "незалежно від американців, дуже сильно зростатиме турбулентність. Головне – те, що відбувається зсередини, а не зовні".