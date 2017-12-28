Що дасть біометричний контроль з Росією – пояснення від Грицака

Введення біометричного контролю на держкордоні з РФ буде сприяти зміцненню національної безпеки України та ускладнить роботу російських спецслужб.

Про це розповів глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє Інтерфакс.

Він запевнив, що введення біометричних паспортів для перетину кордону з Російською Федерацією буде сприяти зміцненню національної безпеки України.

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За його словами, система біометричного контролю дозволить прискорити процес ідентифікації людей, які причетні до різних видів злочинів.

Я переконаний, що Росія вживатиме заходів у відповідь, але що це буде – побачимо. Залишилося чекати зовсім недовго. Звичайно, хтось від введення біометричного контролю буде мати додаткові труднощі при перетині кордону з Росією. Але тим людям, які не порушують закон, боятися нема чого,

– додав Грицак.