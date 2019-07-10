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      Що має бути замість ОДА: думка Садового

      374 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зауважив, що сьогодні децентралізація в Україні не працює на повну силу, оскільки маленькі міста страждають. На його переконання, аби ситуація змінилася, держава щонайменше має не заважати. Як варіант він пропонує скасувати обласні державні адміністрації.

      Як підкреслив Андрій Садовий у ефірі програми "Свобода слова", насправді децентралізація здебільшого прийшла лише у великі міста.

      Ще одна слушна думка мера Львова: Як привести інвесторів в Україну: Садовий розповів план "економічного стрибка" від "Самопомочі"

      "Якщо говорити про невеликі міста, а їх налічується 30%, то вони жодної гривні від податку на доходи не мають. Вони жевріють, вони виживають", – наголосив політик.

      На його переконання, до всіх міст в Україні має бути однакове ставлення та держава має банально не заважати.

      Я би починав з того, що ліквідував би всі обласні державні адміністрації, тому що користі з них немає. Там працює дуже багато людей. Треба зробити невеликі офіси, що мають координувати співпрацю міст і уряду, і це має бути урядова структура. Розумієте, у нас настільки багато говорили про успіхи децентралізації, що вже забули, для чого це все робиться. А це робиться для людини – щоб людина мала якісні послуги у питаннях, зокрема, медицини та освіти,
      – підсумував лідер "Самопомочі".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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