Що має бути замість ОДА: думка Садового

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий зауважив, що сьогодні децентралізація в Україні не працює на повну силу, оскільки маленькі міста страждають. На його переконання, аби ситуація змінилася, держава щонайменше має не заважати. Як варіант він пропонує скасувати обласні державні адміністрації.

Як підкреслив Андрій Садовий у ефірі програми "Свобода слова", насправді децентралізація здебільшого прийшла лише у великі міста.

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"Якщо говорити про невеликі міста, а їх налічується 30%, то вони жодної гривні від податку на доходи не мають. Вони жевріють, вони виживають", – наголосив політик.

На його переконання, до всіх міст в Україні має бути однакове ставлення та держава має банально не заважати.

Я би починав з того, що ліквідував би всі обласні державні адміністрації, тому що користі з них немає. Там працює дуже багато людей. Треба зробити невеликі офіси, що мають координувати співпрацю міст і уряду, і це має бути урядова структура. Розумієте, у нас настільки багато говорили про успіхи децентралізації, що вже забули, для чого це все робиться. А це робиться для людини – щоб людина мала якісні послуги у питаннях, зокрема, медицини та освіти,

– підсумував лідер "Самопомочі".