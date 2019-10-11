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      Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння

      1943 Читать новость на русском
      10 гривень 1996 року
      10 гривень 1996 року / bank.gov.ua

      Після проголошення незалежності України в обіг ввели тимчасову грошову одиницю "карбованець", яка проіснувала лише 5 років. Згодом у 1996 році з’явилася гривня. Що можна було купити за 10 гривень тоді, а що можна зараз – читайте у нашому матеріалі.

      На початку свого шляху гривня була міцною валютою. Середня заробітна плата в 1996 році становила 130 гривень або 73 долари. Один "зелений" 23 роки тому коштував лише 1,77 гривні.

      Цікаво: Наскільки за рік зросла середня зарплата в Україні

      Сьогодні середня зарплата в Україні 10 000 гривень, а долар (станом на 11 жовтня) коштує 24,53 гривень.


      10 гривень у 1996 році та у 2019

      Що можна було купити за 10 гривень у 1996 і 2019: порівняння

      31 батон

      Один батон у 1996 році коштував 32 копійки, тож на 10 гривень можна було купити 31 батон. Зараз батон коштує від 10 до 15 гривень.

      батон
      Ціна батону значно виросла

      11 літрів молока

      Літр молока коштував 90 копійок, на 10 гривень можна було дозволити 11 літрів молока. Сьогодні ціна молока коливається від 20 до 40 гривень.

      молоко
      У таких пляшках продавали молоко у 1996 році

      Майже 5 літрів сметани

      За пів літра сметани в 1996 році треба було віддати 1,5 гривні. На десять гривень отримуємо 4,5 літра. Станом на 2019 рік пів літра сметани коштує від 30 гривень.

      сметана ціна
      Сметану люди купували на місцевих ринках

      2,5 кілограмів м’яса

      Кілограм м’яса коштував тоді 4 гривні, а значить за 10 гривень ви могли купити 2,5 кілограмів м’яса. Зараз кілограм м’яса коштує від 100 гривень.

      ринок
      М'ясо значно виросло в ціні

      2 кілограма масла

      Одна 200-грамова упаковка масла коштувала гривню. На десять гривень виходило 10 таких упаковок. Сьогодні упаковка масла коштує від 50 гривень.

      масло
      У 1996 році можна було купити 10 упаковок масла

      Майже 6 літрів олії

      Літр рафінованої соняшникової олії коштував 1,8 гривні, і на 10 гривень, відповідно, можна було купити 5,5 літрів. Сьогоднішня ціна – близько 50 гривень.

      рафінована олія
      Сьогодні за 10 гривень купити олію неможливо

      16 кілограмів гречки

      Кілограм гречки коштував 60 копійок. За 10 гривень можна було купити 16,5 кілограмів крупи. Зараз кілограм коштує близько 40 гривень.

      гречка
      Гречка значно подорожчала

      33 кілограми картоплі

      У 1996 році кілограм картоплі коштував 30 копійок, а на 10 гривень виходило аж 33 кілограми. Сьогодні за кілограм треба віддати близько 15 гривень.

      картопля
      Картопля коштувала 30 копійок за кілограм

      12 плиток шоколаду

      Плитка шоколаду коштувала 80 копійок. На 10 гривень виходило 12 плиток шоколаду. У 2019 1 плитка коштує від 18 гривень.

      шоколад 1996 рік
      Шоколад у 1996 році

      16,5 літрів бензину

      Літр бензину коштував 60 копійок. На 10 гривень виходило 16,5 літрів бензину. Сьогодні ціна за літр – майже 29 гривень.

      бензина ціна
      Ціна за літр бензину зросла

      33 кілограми солі

      Один кілограм солі мав ціну у 30 копійок. Відповідно за 10 гривень виходило 33 кілограми. Сьогодні за упаковку солі треба віддати близько 10 гривень.

      сіль ціна
      Сьогодні за 10 гривень можна купити лише 1 упаковку солі

      Тож все, що ви можете купити у 2019 році за 10 гривень – це кілограм солі. До речі, щоб оплатити місячну оренду комунальних послуг, проживаючи в однокімнатній квартирі, потрібно було мати лише 20 гривень.

      курси валют 1996 рік
      Курси валют у 1996 році

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Курси валют Ціни Історія
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