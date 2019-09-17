Що пов'язує Коломойського та Гонтареву: відповідь політолога

Останнім часом з Валерією Гонтаревою та її родиною стаються різні негаразди. Ексочільниця Нацбанк у тиску звинувачує олігарха Ігоря Коломойського. Мовляв, це помста за націоналізацію "Приватбанку". Що насправді пов'язує Коломойського та Гонтареву – читайте далі.

Політичний експерт Олег Саакян в ефірі 24 каналу сказав, що націоналізація "Приватбанку" – це основне, що пов'язує Коломойського та Гонтареву. Окрім цього, у Гонтаревої є певна інформація, яка пов'язана з справами ліквідації банків.

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Експерт вважає, що у цьому зв'язку йдеться не лише про гроші. "Приватбанк" для Коломойського – це його "дітище, над яким він працював не один рік зі своєю командою".

Відповідно, для нього це трішки більше, ніж гроші. Це ще символічний капітал, це ще справа його життя, це ще можливості,

– зазначив Саакян.

Однак, він додав, що цю ситуацію не варто зводити лише до Коломойського, тому що слідство не дало ще своїх відповідей.

Це одна з ключових версій, яку висуває пані Гонтарева щодо збігів навколо своїх "33-х нещасть", які спіткали її останнім часом. Але ж це не єдина версія,

– наголосив гість студії.



За останній місяць це вже третій напад на Гонтареву та її рідних / Інфографіка 24 каналу

Коротко про націоналізацію "Приватбанку"

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

Станом на зараз "Приватбанк" вже як державний банк за розміром загальних активів (понад 500 мільярдів гривень) розташувався на 1 місці серед 77 банків, які працюють в Україні.