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      Телеканал новин 24 Програми Недиванна сотня
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      Що пропонував дідусь Штайнмаєр, Путін "спасьон", в Рашці викрали шамана Сашу – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 1

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 20 вересня – у всієї України трохи полихало, чи правда, що українська влада таки погодилась на вибори на окупованому Донбасі. Що пропонував дідусь Штайнмаєр і на чому зійшлися врешті? Путін "спасьон". А в Улан-Уде викрали шамана Сашу, який ішов хресною ходою, щоб витурити Пиню з Кремля.

      Також у випуску:

      Воював за дєда. 

      У Маріуполі у маршрутці розстріляли бойовика Романа Джумаєва. Історія є дуже показовою, і іі треба розібрати, щоб зрозуміти найголовніше: коли закон не працює, то працює беззаконня.

      Абсурдна Росія.

      У Рашці взяли під контроль збір грибів. І робить це п'яненький чиновник. 

      Незламні українські захисники на Іграх нескорених.

      Ображеного паралізованого бойовика витурили з московських виборів. І він вирішив всім поплакатись. А українські військові без кінцівок – замість нити здобувають медалі на міжнародних Іграх нескорених. Вони демонструють всьому світу, що Україна – незламна, як і її захисники.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Путін Новини Росії Формула Штайнмаєра Новини України Недиванна сотня
      Джерело: 24 канал
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