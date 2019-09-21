Що пропонував дідусь Штайнмаєр, Путін "спасьон", в Рашці викрали шамана Сашу – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 20 вересня – у всієї України трохи полихало, чи правда, що українська влада таки погодилась на вибори на окупованому Донбасі. Що пропонував дідусь Штайнмаєр і на чому зійшлися врешті? Путін "спасьон". А в Улан-Уде викрали шамана Сашу, який ішов хресною ходою, щоб витурити Пиню з Кремля.

Також у випуску:

Воював за дєда.

У Маріуполі у маршрутці розстріляли бойовика Романа Джумаєва. Історія є дуже показовою, і іі треба розібрати, щоб зрозуміти найголовніше: коли закон не працює, то працює беззаконня.

Абсурдна Росія.

У Рашці взяли під контроль збір грибів. І робить це п'яненький чиновник.

Незламні українські захисники на Іграх нескорених.

Ображеного паралізованого бойовика витурили з московських виборів. І він вирішив всім поплакатись. А українські військові без кінцівок – замість нити здобувають медалі на міжнародних Іграх нескорених. Вони демонструють всьому світу, що Україна – незламна, як і її захисники.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.