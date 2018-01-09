А й справді, що робити, якщо автомобіль споживає багато палива – не міняти ж машину врешті-решт? Мож ей так, але перш за все варто спробувати менш радикальні способи.

Думки про те, що робити, якщо автомобіль споживає багато палива, турбують не лише тих, хто помилково купив ненажерливий позашляховик або "зле" заряджене спорткупе. Нерідко буває, що і цілком миролюбний седанчик або хетчбек раптом стає пожирачем палива і грошей з сімейного бюджету. Особливо прикро, якщо у сусіда така ж машина їсть помітно менше бензину (або дизпалива).

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У попередньому матеріалі ми розповіли про те, як важливо для економії палива просто привести автомобіль в порядок – замінити зношені деталі і налагодити системи, в першу чергу ті, що відповідають за паливний апетит. Сьогодні наша розмова про те, що залежить від водія: манеру управління машиною, грамотне використання можливостей автомобіля і реалізація ресурсів, які конструктивно закладені в дану модель її творцями.



У докомп'ютерную еру деякі автомобілі комплектували економетром – приладом, який показує, наскільки раціонально водій витрачає паливо.

Не поспішай

Чому часто ми не можемо отримати ту витрату палива, яку обіцяв нам автовиробник в заводському мануалі? Чи тільки тому, що при визначенні характеристик "для книжки" машиною нібито керує якийсь ідеальний водій, мало не робот? Ні в якому разі. Найчастіше справа в тому, що в реальному житті реальний водій керує машиною м'яко кажучи, не зовсім правильно.

До слова сказати, під час редакційних тест-драйвів досить часто трапляється так, що в умовах звичайної повсякденної експлуатації автомобіль в руках журналіста показує витрату навіть меншу, ніж зазначено в заводській інструкції. Прийомів економічного водіння небагато, і вони доступні кожному.

– Не прогрівайте двигун на місці. Під час руху, під навантаженням, він прогріється швидше. І ви при цьому будете рухатися до кінцевої точки маршруту, а не залишатися на стоянці в очікуванні прогріву.



Якщо тріп-комп'ютер не показує витрату палива, то вірним помічником економного водія буде тахометр.

– Уникайте роботи двигуна на холостому ходу: витрата в такому режимі в середньому становить 0,7 л на годину. Якщо ви бачите, що доведеться стояти більше 15 секунд, є резон заглушити мотор. При русі з гірки накатом залишайте включеною передачу і відпускайте акселератор – сучасні мотори з електронним управлінням в таких умовах відключають подачу палива зовсім.

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– Намагайтеся не розганятися в режимі "газ в підлогу", оптимальне з точки зору економії відкриття дроселя – приблизно на три чверті ходу педалі.

– Млявий, затягнутий розгін гірше короткого й енергійного. При прискореннях не соромтеся використовувати нижчі передачі, але якщо дозволяють умови, перемикайтеся вгору раніше – вже при 1800 – 2500 об/хв.

– На трасі користуйтеся круїз-контролем, зазвичай він веде автомобіль найбільш "економно", в тому числі і при розгоні.

– На заміських дорогах не розганяйтеся швидше 90 км/год. На цій цифрі або трохи нижче якраз лежить межа різкого зростання витрати палива у більшості автомобілів (+1,0 л/100 км і вище).



Головний ворог економії в місті – затори. Тому потрібно всіма силами намагатися об'їжджати ділянки, де вони часто виникають.

Стратегія на маршруті

Якщо вас все частіше турбують думки, що робити, якщо автомобіль споживає багато палива, зрозумійте для себе раз і назавжди: головне завдання автомобіля – доставити вас до місця призначення. Тому в режимі економії можливо доведеться забути про задоволення від активної їзди.

Вам доведеться навчитися підлаштовувати свій рух під ситуацію на дорозі – перехрестя, світлофори, щільність трафіку. І в цьому немає нічого страшного, адже економічна їзда – це те ж саме, що і їзда раціональна, безпечна і адекватна.

– Перегляньте свій стиль їзди: перш ніж енергійно розганятися, подивіться вперед і спрогнозуйте ситуацію приблизно на квартал вперед, щоб зрозуміти, чи не доведеться незабаром гальмувати.



Чим менше на маршруті перехресть, тим краще для економії палива.

– Якщо ви часто користуєтеся гальмами, значить, ви їздите не достатньо економно. Потрібно дотримуватися такого ритму, щоб до червоного сигналу світлофора або перехрестя, де вам потрібно поступатися дорогою, ви підкочувались накатом. Природно, при цьому пам'ятайте і про інших учасників руху: створювати їм перешкоди не варто.

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– Можливо, вам варто змінити ваші звичні маршрути. Наприклад, їздити на роботу по вулицях, де менше світлофорів, перехресть, підйомів і спусків, нехай навіть в кілометрах це вийде трохи далі. При рівному невпинному русі "в об'їзд" автомобіль може з'їсти менше, ніж по короткому шляху, але з трьома-чотирма світлофорами або з перетинами з головною дорогою.

– Використовуйте для побудови своєї маршрутної стратегії борткомп'ютер, навігатор або відповідну програму в смартфоні. Нехай електроніка допоможе вам порахувати реальну витрату пального на тому чи іншому варіанті маршруту.



Якщо перед виїздом з дому або з роботи звірити свій маршрут з реальним трафіком, можна заощадити на об'їзді заторів. Сьогодні це стосується навіть жителів невеликих міст.

– Навіть якщо ви не житель мегаполісу, заведіть звичку перед виїздом з роботи додому (або навпаки) дивитися в інтернеті статус трафіку на вашому маршруті. Сьогодні інтернет-сервіси пропонують такий моніторинг доріг (безкоштовно) навіть для невеликих міст. Зручний додаток допоможе вам не потрапити в несподіваний затор на місці ДТП або ремонту дороги.

Дрібниць не буває

Такі в цілому відповіді на питання, що робити, якщо автомобіль споживає багато палива. На цей раз достатньо, хоча є ще кілька дрібних нюансів, які ми висвітлимо в ще одній статті на цю тему.

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