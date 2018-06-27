Що це було. Острікова розповіла про приховану мету уряду у наступі на контрабанду

Про ситуацію з українською митницею та контрабанду – у програмі "Що це було" розповіла народний депутат "Об'єднання "Самопоміч" Тетяна Острікова.

– В нас митниця була при Клименку об’єднана з податковою для контролю всіх потоків фінансових в державі. І з того часу митна складова, митна справа повністю знищена. Вона деградувала. Сьогодні в нас ті пости митні, які розкидані по районах, вони некеровані.

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– Інший метод боротьби – ефективний автоматизований обмін інформацією про митну вартість товарів з іншими країнами. Сьогодні в нас цього немає.

– Імена 5-6 організованих контрабандистів, які нині діють у цілих угрупуваннях фірм-одноденок та які надають послуги з мінімізації вантажів, відомі всім. Я зустрічалася з громадськими активістами, які займаються митними справами, і вони мені сказали, що всім вже давно відомо, хто ці люди. Це Орест Фірменюк, Прозовський, Альперін, Сердюк, Амінєв, і в основному вони здійснюють свою діяльність в одеському регіоні.

– Мирослав Продан, який зараз виконує обов'язки голови ДФС, не є основним гравцем вирішення цієї проблеми. Адже на митниці крутяться великі гроші. Історично так склалося, що коли товарна контрабанда була злочином, то її розслідуванням займалася СБУ, тому вона завжди пильним оком наглядала за митницею, давала митникам вказівки, кого притримати, кого вже можна оформляти, кого треба кудись відправити.

Як я бачу, то цей нагляд залишився і до сьогодні. Тому рішучий наступ уряду на контрабанду має на меті не тільки "залатати дірки" бюджету, але й пограти на нервах іншої політичної сили, в сферу впливу якої входить СБУ і ГПУ,

– додала депутатка.