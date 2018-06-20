Що це було. Експерт пояснив, навіщо ДФС занижує реальну кількість "євроблях" в Україні

Про спробу влади нарешті вирішити проблему машин на єврономерах, які ще в народі називають євробляхами, – у програмі "Що це було" розповів Голова ГО "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

"Якщо говорити про опитування, яке ми зробили, приблизно 80 % українців готові витратити від 500 до 1000 євро для того, щоб розмитнити автомобіль, при вартості авто в середньому 2 тисячі. Тобто піввартості автомобіля українці готові заплатити в державу. Це обгрунтована позиція людей", – зазначив Ярошевич.

За його словами, статистика означає, що для 80 % українців така сума не буде "болячою" для сімейного бюджету.

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Також він додав, що по українських дорогах, фактично, їздять 3 мільйони автомобілів з іноземною реєстрацією проти 1-ого мільйона офіційної статистики. На його думку, у фіскальній службі зумисно занижують реальні цифри щодо кількості "євроблях" у країні.

Саме ДФС занижує реальні цифри "євроблях" в Україні, щоб зняти напруження щодо усвідомлення того, скільки у нас таких авто. За останній місяць, згідно із соціологічними дослідженнями, на територію України завезли 65 тисяч автомобілів (з іноземною реєстрацією – 24 канал). Наголошую, це тільки за місяць,

– сказав Ярошевич.