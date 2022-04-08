Насамперед мовиться про тіла загиблих військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку (військова частина 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (військова частина 65451, Іваново).

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Як розподілені "партії"

Згідно з даними журналіста Романа Цимбалюка, у 331 парашутно-десантному полку у війні проти України загинули понад 100 військовослужбовців, 29 з яких – офіцери. Їхні тіла у Кострому привозитимуть двічі на місяць впродовж ще 3 – 4 місяців.

Процес вже почався:

Наприкінці березня у Кострому вже привезли тіло загиблого командира полку та ще 6 військовослужбовців.

Наступну "партію" тіл загиблих російських окупантів очікують у середині квітня. Повідомляється, що тоді планують доставити не більше 10 тіл.

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