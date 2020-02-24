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      Щоб платити іпотеку в Україні, треба торгувати наркотиками або зброєю, – Гончарук

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      Гончарук прокоментував дорогу іпотеку в Україні / Колаж 24 каналу

      Іпотечні кредити, які надають банки в Україні, є дуже дорогими. Українцям важко їх виплачувати, хіба що вони торгують наркотиками чи зброєю. Уряд планує змінити цю ситуацію.

      Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. 

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      Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто, не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку,
      – сказав Гончарук.

      Тому, як наголосив голова уряду, одне із завдань Кабміну – досягти того, щоб українські банки надавали дешевші кредити: "Іпотека під 10% у цьому році – це одна з наших головних задач".

      "Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор", – уточнив керівник Кабінету Міністрів.

      Що таке іпотека? Іпотека – це застава землі чи іншого нерухомого майна, яке при цьому залишається у власності заставодавця. Іпотечний кредит – це, власне, кредит, отриманий під заставу нерухомого майна.

      Простіше кажучи: людина позичає гроші у банку, щоб купити, наприклад, квартиру, і при цьому ця ж квартира буде в заставі: якщо кредит сплачено, квартира перейде у повноцінну власність людини, якщо ж ні – банк може її забрати.

      Зверніть увагу: Якщо купив телефон у кредит – чи може банк забрати квартиру

      Чи дійсно в Україні дорога іпотека

      Середня ставка за іпотечним кредитом для фізичних осіб у банках у 2019 році була приблизно 18-25% річних. Станом на початок 2020 року деякі банки повідомляли про зниження ставки, однак аналіз ринку показує, що реальна ставка зберігається на позначці приблизно 20%. 

      Для прикладу: якщо людина купує житло в іпотеку та бере кредит на 1 мільйон гривень на 10 років, то за цих 10 років вона виплатить банку понад 6 мільйонів гривень (це приблизно та без урахування комісій або плаваючих ставок). 

      Уряд хотів би знизити ставку до 10-11% річних. Якщо цього вдасться досягти, той же позичальник одного мільйона на 10 років за цей час сплатить лише приблизно 1,8 мільйона гривень понад суму кредиту.

      До слова, ще 11 лютого Зеленський анонсував значне падіння ставок по іпотеці восени 2020

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Іпотека Гроші Банки Кредит на житло Кредит Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Новини України
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