Щоб скасувати шахрайську схему "Роттердам +" "Самопоміч" подала до суду

Група народних депутатів, серед яких – представники фракції "Об’єднання "Самопоміч", подали судовий позов щодо відміни постанови НКРЕКП.

Ця постанова призвела до необґрунтованого підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу, державних, комунальних підприємств, шкіл, лікарень, дитячих садочків, водоканалів, електротранспорту. Про це йдеться на сайті "Самопомочі".

Народний депутат від "Самопомочі" Вікторія Войціцька розповідає передісторію: "28 грудня 2017 року, тоді ще під головуванням людини Президента пана Вовка, енергетичним регулятором було ухвалено рішення про підвищення ціни на електроенергію на 16,2% фактично для всіх споживачів. Критичним фактором підвищення ціни на електроенергію була славнозвісна формула "Роттердам +".

За її словами, на сьогодні ціна вугілля, яка зараховуються в тариф українців, є найвищою в світі та навіть на 20% перевищує ціну в Роттердамі. "Ще треба врахувати, – акцентує народний депутат, – що вугілля, яке продається в Роттердамі, є суттєво кращим за своєю якістю, ніж те, яке ми використовуємо".

Вікторія Войціцька наголошує, що рішення регулятора призвело до того, що з 1 січня були підвищені тарифи на холодну воду для шістдесяти міст України, відбулося здорожчання електротранспорту в таких містах, як Львів, Харків, Київ. Крім того, від 5% до 20% збільшилися ціни на кінцеву продукцію. "А це все платимо ми", – обурюється політик.

Відтак, скасувати постанову парламентарі вирішили за допомогою суду.

"Насамперед ми подали адміністративний позов до суду, яким збираємося скасувати відповідне незаконне, на нашу думку, рішення НКРЕКП. Сьогодні ми збираємося також подати клопотання про забезпечення позову, яким будемо просити суд фактично призупинити це рішення, тобто призупинити нарахування збільшення тарифів по всій Україні", – розповіла народний депутат від "Самопомочі" Олена Сотник.

"Кожної хвилини, – додала парламентар, – коли ви вмикаєте світло, телевізор, заряджаєте гаджети, коли ви споживаєте електроенергію, на вас заробляють три людини в цій країні. Ми зараз намагатимемось цю ситуацію виправити через позов до суду".

Парламентар Єгор Соболєв наголосив: "Ця схема розслідується Антикорупційним бюро України. Найгірше в цій історії не тільки те, що це легалізована топ-корупція, що за цим рішенням стояв Глава держави, але й те, що ця схема дозволяє фінансувати ворога за рахунок наших з вами грошей".