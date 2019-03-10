Щоб допомогти врятувати життя дитині, три тисячі млинців продали на Черкащині: фото і відео
На честь Масниці на Черкащині створили незвичне "трояндове поле" з млинців. Там напекли їх понад три тисячі. Таку кількість зареєстрували представники Книги рекордів України. Виручені кошти з продажу млинців мешканці віддали на благочинність.
Продавали млинці на центральній площі у Смілі. Їх готували два дні майже без перепочинку 30 студентів місцевого училища.
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Найважливіше, що захід мав благочинну мету. Гроші з продажу млинців підуть на допомогу трирічному Віталію Хільченку. Хлопчику потрібна термінова пересадка печінки. Тож долучитись до збору коштів на дорогу операцію вирішили усім містом.
Імпровізований букет із млинцевих "троянд" сформували з більш як трьох тисяч млинців, і це стало рекордом України.
Сміла сьогодні запропонувала дуже креативний рекорд. Ми нарахували 3333 троянди,
– розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
Поле з млинцевих "троянд"
Понад 3 тисячі млинців стали українським рекордом
Люди у Смілі жваво купували млинці
Виручені кошти з продажу млинців мешканці віддали на допомогу Віталію Хільченку