Щоб допомогти врятувати життя дитині, три тисячі млинців продали на Черкащині: фото і відео

На честь Масниці на Черкащині створили незвичне "трояндове поле" з млинців. Там напекли їх понад три тисячі. Таку кількість зареєстрували представники Книги рекордів України. Виручені кошти з продажу млинців мешканці віддали на благочинність.

Продавали млинці на центральній площі у Смілі. Їх готували два дні майже без перепочинку 30 студентів місцевого училища.

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Найважливіше, що захід мав благочинну мету. Гроші з продажу млинців підуть на допомогу трирічному Віталію Хільченку. Хлопчику потрібна термінова пересадка печінки. Тож долучитись до збору коштів на дорогу операцію вирішили усім містом.

Імпровізований букет із млинцевих "троянд" сформували з більш як трьох тисяч млинців, і це стало рекордом України.

Сміла сьогодні запропонувала дуже креативний рекорд. Ми нарахували 3333 троянди,

– розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.



Поле з млинцевих "троянд"



Понад 3 тисячі млинців стали українським рекордом



Люди у Смілі жваво купували млинці



Виручені кошти з продажу млинців мешканці віддали на допомогу Віталію Хільченку