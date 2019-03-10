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      Чтобы спасти жизнь ребенку, три тысячи блинов продали на Черкасщине: фото и видео

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      В честь Масленицы в Черкасской области создали необычное "поле роз" из блинов. Там напекли их более трех тысяч. Такое количество зарегистрировали представители Книги рекордов Украины. Вырученные средства от продажи блинов жители отдали на благотворительность.

      Продавали блины на центральной площади в Смеле. Их готовили два дня почти без передышки 30 студентов местного училища.

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      Самое важное, что мероприятие имело благотворительную цель. Деньги с продажи блинов пойдут на помощь трехлетнему Виталию Хильченко. Мальчику нужна срочная пересадка печени. Поэтому приобщиться к сбору средств на дорогостоящую операцию решили всем городом.

      Импровизированный букет из блинных "роз" сформировали из более чем трех тысяч блинов, и это стало рекордом Украины.

      Смела сегодня предложила очень креативный рекорд. Мы насчитали 3333 розы,
      – рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

      рекорд млинці черкащина допомога віталію хільченку
      Поле из блинных "роз"

      рекорд млинці черкащина допомога віталію хільченку
      Более 3 тысяч блинов стали украинским рекордом

      рекорд млинці черкащина допомога віталію хільченку
      Люди в Смеле оживленно покупали блины

      рекорд млинці черкащина допомога віталію хільченку
      Вырученные средства от продажи блинов жители отдали на помощь Виталию Хильченко

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      Теги: Новости Украины Новости Черкасс благотворительность
      Источник: 24 канал
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