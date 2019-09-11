Щогодини один українець покінчує життя самогубством: статистика

Україна перевищує середньосвітові показники за кількістю самогубств на душу населення. Ми потрапили у першу двадцятку країн світу за кількістю суїцидів, посівши 14 місце.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 40 секунд у світі відбувається чергове самогубство. В цілому за рік добровільно прощаються з життям майже 800 тисяч осіб.

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Варто зазначити, що ці цифри не враховують спроби суїциду. За оцінками ВООЗ, вони відбуваються приблизно у 20 разів частіше.

У ВООЗ входять 183 країни, проте лише у 38 з них існує програма щодо запобігання суїцидам на державному рівні.

Будь-яка смерть – це трагедія для сім'ї, друзів і колег загиблого. Але суїциду можна запобігти. Ми закликаємо всі країни включити в свої національні програми освіти та охорони здоров'я перевірені стратегії щодо запобігання самогубствам,

– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Хто найчастіше вкорочує собі віку

Чоловіки вкорочують собі віку частіше, ніж жінки , в середньому в 1,8 раза. Цікаво, що в країнах з високим доходом цей розрив збільшується майже в три рази.

, в середньому в 1,8 раза. Цікаво, що в країнах з високим доходом цей розрив збільшується майже в три рази. Жінки вбивають себе частіше за чоловіків лише у п'яти країнах світу : Бангладеші, Китаї, Лесото, Марокко та М'янмі.

за чоловіків : Бангладеші, Китаї, Лесото, Марокко та М'янмі. Понад половину усіх самогубств скоюють люди до 45 років.

Самогубство – друга за поширеністю причина смерті серед підлітків та молоді віком від 15 до 30 років.

віком від 15 до 30 років. Кількість самогубств випереджає кількість насильницьких смертей. Люди добровільно забирають своє життя частіше, ніж невинні гинуть в результаті терактів, війн, побутових та кримінальних вбивств разом узятих.

Проте є й позитивні зрушення – з 2000-го року у Європі кількість самогубств на душу населення скоротилася майже на чверть.



За кількістю самогубств у світі Україна посіла 14 місце / інфографіка 24 каналу