Щогодини один українець покінчує життя самогубством: статистика
Україна перевищує середньосвітові показники за кількістю самогубств на душу населення. Ми потрапили у першу двадцятку країн світу за кількістю суїцидів, посівши 14 місце.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 40 секунд у світі відбувається чергове самогубство. В цілому за рік добровільно прощаються з життям майже 800 тисяч осіб.
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Варто зазначити, що ці цифри не враховують спроби суїциду. За оцінками ВООЗ, вони відбуваються приблизно у 20 разів частіше.
У ВООЗ входять 183 країни, проте лише у 38 з них існує програма щодо запобігання суїцидам на державному рівні.
Будь-яка смерть – це трагедія для сім'ї, друзів і колег загиблого. Але суїциду можна запобігти. Ми закликаємо всі країни включити в свої національні програми освіти та охорони здоров'я перевірені стратегії щодо запобігання самогубствам,
– зазначив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Хто найчастіше вкорочує собі віку
- Чоловіки вкорочують собі віку частіше, ніж жінки, в середньому в 1,8 раза. Цікаво, що в країнах з високим доходом цей розрив збільшується майже в три рази.
- Жінки вбивають себе частіше за чоловіків лише у п'яти країнах світу: Бангладеші, Китаї, Лесото, Марокко та М'янмі.
- Понад половину усіх самогубств скоюють люди до 45 років.
- Самогубство – друга за поширеністю причина смерті серед підлітків та молоді віком від 15 до 30 років.
- Кількість самогубств випереджає кількість насильницьких смертей. Люди добровільно забирають своє життя частіше, ніж невинні гинуть в результаті терактів, війн, побутових та кримінальних вбивств разом узятих.
Проте є й позитивні зрушення – з 2000-го року у Європі кількість самогубств на душу населення скоротилася майже на чверть.
За кількістю самогубств у світі Україна посіла 14 місце / інфографіка 24 каналу