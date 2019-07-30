Шість разів просив Кличка прибрати "інститут смотрящих" і стати нормальним мером, – Богдан

На кожній зустрічі з Віталієм Кличком глава Офісу Президента Андрій Богдан просив мера столиці відмовитися від так званого "інституту смотрящих" і стати людиною, яка не має відношення до корупції та безкарності.

Про це сам Андрій Богдан розповів на брифінгу.

Я Кличку особисто 6 разів, на кожній зустрічі по три рази, просив відмовитися від "інституту смотрящих" у Києві. Він – великий спортсмен, гордість України, проте він втратив контроль над ситуацією в місті. Він сам мені це сказав,

– зауважив глава ОПУ.

За словами Богдана, Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. Мовляв, там є 2-3 осіб, які контролюють групи депутатів, і якщо Кличко не знаходитиме з ними компромісів, то не матиме більшості й не зможе бути ефективним мером.

"Декілька днів тому до мене підходив адвокат одного з таких "смотрящих" і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє їм отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл", – додав Андрій Богдан.

Також глава Офісу Президента зазначив, що збирається передати у правоохоронні органи звернення щодо перевірки фактів корупції при будівництві Шулявського та пішохідно-велосипедного мосту в столиці. Інформація про корупційні схеми з’являлася в пресі.

Дивіться брифінг очільника Офісу Президента Андрія Богдана: відео

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