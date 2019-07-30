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      Шість разів просив Кличка прибрати "інститут смотрящих" і стати нормальним мером, – Богдан

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      Андрій Богдан
      Андрій Богдан / Getty images

      На кожній зустрічі з Віталієм Кличком глава Офісу Президента Андрій Богдан просив мера столиці відмовитися від так званого "інституту смотрящих" і стати людиною, яка не має відношення до корупції та безкарності.

      Про це сам Андрій Богдан розповів на брифінгу.

      Я Кличку особисто 6 разів, на кожній зустрічі по три рази, просив відмовитися від "інституту смотрящих" у Києві. Він – великий спортсмен, гордість України, проте він втратив контроль над ситуацією в місті. Він сам мені це сказав,
      – зауважив глава ОПУ.

      За словами Богдана, Кличко начебто зізнався йому, що не контролює Київраду. Мовляв, там є 2-3 осіб, які контролюють групи депутатів, і якщо Кличко не знаходитиме з ними компромісів, то не матиме більшості й не зможе бути ефективним мером.

      "Декілька днів тому до мене підходив адвокат одного з таких "смотрящих" і повідомив, що робота з місцевим бюджетом Києва дозволяє їм отримувати 40 мільйонів доларів в рік. Він попросив не рухати голову КМДА і запропонував цей бюджет поділити навпіл", – додав Андрій Богдан.

      Також глава Офісу Президента зазначив, що збирається передати у правоохоронні органи звернення щодо перевірки фактів корупції при будівництві Шулявського та пішохідно-велосипедного мосту в столиці. Інформація про корупційні схеми з’являлася в пресі.

      Дивіться брифінг очільника Офісу Президента Андрія Богдана: відео

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      Теги: Андрій Богдан Новини України Новини політики Новини Києва Віталій Кличко Міст Кличка КМДА
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