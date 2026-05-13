"Слідуй за мною, роби, як я": емоційний репортаж з випуску школи сержантів

Школа сержантів випустила черговий набір фахівців, випускники пройшли 21-денну підготовку. Усі слухачі інтенсиву мають реальний бойовий досвід і навчаються безпосередньо в районах бойових дій, що дозволяє передавати унікальні знання.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що після вишколу військові стали більш згуртованими.

Як бойовий досвід впливає на підготовку сержантів?

Випускників привітали урочистою присягою та вогняним ритуалом. Під час навчання військові пройшли тактичну й вогневу підготовку, а також курс лідерства. Девіз школи – "Іди за мною, роби, як я" – відображає суть сержантської місії.

Усі слухачі мають бойовий досвід – від учасників війни з 2014 року до тих, хто служить із 2022 року. Уже близько року навчання проводять безпосередньо в районах виконання завдань, що спрощує організацію процесу. Викладачі кажуть, що попит на навчання у школі залишається високим.

Ми мусимо тут бути й навчати інших. Приходять новенькі, і якщо маємо досвід – маємо ним ділитися, бо їм теж непросто. Коли війна закінчиться – повернуся до сім’ї. У мене ростуть діти, сину скоро рік. Хочу бути для нього прикладом. Ховатися не треба – якщо є бажання вчитися, все буде добре,

– сказав сержант Олександр Процюк, 115-ї окремої механізованої бригади.

Командир бригади Дмитро Лапа зазначив, що сержант у ЗСУ є професійним лідером, який веде особовий склад у бою та становить "хребет" війська.

"Цей ритуал – підтримка традицій наших предків-козаків, які також любили палити ватри. Ми свідомо зберігаємо ці звичаї, тим більше що на нашій емблемі є козацька символіка", – наголосив Сергій Дем’яненко, головний сержант 115-ї окремої механізованої бригади.

Зверніть увагу! Президент Зеленський оголосив про реформу армії, яка передусім торкнеться піхотинців: їм пропонується значне збільшення виплат залежно від складності та результативності бойових завдань. За спеціальними контрактами піхотинці зможуть отримувати від 250 до 400 тисяч гривень щомісяця. Президент підкреслив, що український воїн, який тримає лінію фронту, має почувати реальну повагу держави до своєї служби.

Що ще відомо про навчання військових в ЗСУ?

Командир механізованої роти 66-ї бригади "Сапер" розповів про систему підготовки новобранців до бойових завдань. Новобранців готують з урахуванням типу операції – штурмової чи оборонної, на максимально схожих локаціях, відпрацьовуючи всі деталі.

Для штурмів проводиться аеророзвідка позицій противника, потім визначають оптимальний спосіб виконання завдання й тренування на місцевості до досконалості. Якщо новобранець боїться або не готовий, йому дають можливість поспілкуватися з ветеранами, які нещодавно повернулися з позиції.