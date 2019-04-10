В элитной школе Нью-Йорка разгорелся масштабный скандал: в чем суть

Весьма занятная история о двух подходах к справедливости разворачивается сейчас в Нью-Йорке. В начале прошлого века там создали несколько государственных школ высочайшего класса для учеников последних классов бесплатных государственных школ.

Скандал из-за экзамена

Stuyvesant High School, Brooklyn Tech и Bronx Science – стали не хуже частных. Туда наняли лучших преподавателей, внедрили последние методики, закупили классные материалы и пособия – все просто супер. И бесплатно.

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Одно условие: надо сдать действительно сложный вступительный экзамен. Неважно, сколько у тебя денег, из какой ты семьи, учись на здоровье с другими столь же разумными детьми, если сможешь сдать вступительный тест.



Элитная школа в Нью-Йорке

Изначально школы эти задумывались для снижения уровня неравенства в городе. Для огромного числа одаренных детей из бедных и иммигрантских семей это стало пропуском в обеспеченную и богатую жизнь.

Сейчас среди выпускников – куча нобелевских лауреатов, ученых, писателей, юристов, бизнесменов, да много кого. Всех их объединяет то, что они учились в обычных городских школах, но очень стремились к знаниям.

И вы знаете, благодаря их успехам во взрослой жизни немалые вложения Нью-Йорка в качественное образование окупилось в сотни и в тысячи раз. В общем, это звучит как идеальная государственная программа. Все должны быть довольны и счастливы. Но нет.

В 1960-е и 70-е годы некоторые чернокожие и латиноамериканские родители стали интересоваться, а почему их детей не берут в эти школы. Началась дискуссия и в какой-то момент встал даже вопрос об отмене вступительного экзамена.

Руководители этих школ, понимая, чем грозит такая отмена, в ужасе побежали в Олбани (столицу штата Нью-Йорк) и потребовали сделать вступительный экзамен законом. Чтобы никто не мог пробраться в их школы, не сдавая сложный тест. Закон приняли, у администрации школ отлегло от сердца.

Волна иммиграции

В страну пришла огромная волна иммиграции из стран Азии – Китая, Кореи, Вьетнама и так далее. Совершенно нищие азиаты, не зная даже английского, быстро сообразили, в чем фокус этих школ. Они поняли, что вот он – бесплатный билет в американскую элиту для их детей. Надо просто хорошо учиться.

Пока черные и латиносы боролись за отмену или смягчение экзамена, азиаты начали готовить своих детей к нему с дошкольного возраста. Каждый доллар уходил на книги, на летние учебные лагеря, на репетиторов и так далее. Среди азиатских родителей подготовка к тесту стала главной задачей всей их жизни.



Азиатские родители тщательно готовили детей к школе

С таким подходом к делу очень быстро доля азиатов в этих государственных школах стала выше, чем доля белых. Сами школы стали звенящим и сверкающим эталоном ультракачественного образования. Оно не просто не хуже, оно намного лучше, чем в аналогичных супердорогих частных школах, куда часто попадают тупицы и лентяи с большими деньгами.

Но одновременно с увеличением числа учащихся азиатского происхождения доля чернокожих и латиноамериканских студентов в этих трех школах упала до одного процента и даже меньше.

И это несмотря на городскую программу летней бесплатной подготовки учеников к вступительному экзамену. Ученики из преимущественно черных и латиноамериканских школ обычно просто не проявляли никакого интереса к бесплатным курсам.

По словам устроителей, им или слишком сложно было, или лень, или просто скучно. А вот азиаты снова ринулись на халявные курсы, еще больше повышая свои и без того неплохие шансы.

Если бы школы были частными и за деньги, их наверняка обвинили бы в расизме и заставили набирать больше цветных студентов. Но тут это сложно сделать. Во-первых, все бесплатно. Во-вторых, критерий отбора справедлив и для всех понятен. Во-третях, сами азиаты являются меньшинством. В Нью-Йорке их меньше, чем чернокожих и латиноамериканцев.

При этом выходцы из Азии вовсе не привилегированные миллионеры и владельцы заводов-пароходов, а тоже довольно скромно живущий народ (по местным меркам, конечно). Обычный средний класс.

Как власть хочет решить проблему

В общем, на первый взгляд, к системе не прикопаться. Но политкорректный выход нашелся. Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (сторонник Хиллари Клинтон) совсем недавно объявил, что закон об экзамене надо отменить.

По его мнению, нужно переделать систему набора таким образом, чтобы в эти элитные школы автоматически поступали лучшие ученики всех и каждой государственных школ города Нью-Йорка.

На деле это означает, что какая-нибудь школа из китайского квартала, где учатся десятки очень старательных и талантливых ребят, отправит учиться в Бронкс Сайенс пять человек. Хотя по знаниям туда готовы поехать 35 человек.

В то же время школа из криминального района, где лучший ученик не дотягивает до середняка в азиатской школе, тоже отправит пять человек. Хотя их уровень будет существенно ниже.

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Специалисты уже подсчитали, что при введении такой системы, представительство черных и латиноамериканских студентов сразу подскочит с одного процента до сорока процентов минимум. Мэр де Блазио говорит, что это отлично, а "разнообразие само по себе – это прекрасно".

Протесты у Нью-Йорке

Но не все с этим согласны. Некоторые люди считают, что в школах важно не разнообразие, а обучение и науки. У мэрии Нью-Йорка начались протесты под лозунгом "Сохраните экзамен!".

Азиаты говорят, что это откровенная дискриминация против них. Они жалуются, что их детям дают понять: сколько ни учись, твое место займет человек "правильного", так сказать, цвета, даже если у него в голове ветер гуляет.



Протест азиатов

При этом азиаты хорошо знают историю. Они напоминают, что изначально эти школы создавались для помощи одаренным детям бедных иммигрантов, а вовсе не для подавления социального и расового расслоения.

Против мэра протестуют школьники, их родители, а также учителя этих самых школ. Последние объявили, что новый подход уничтожит уникальную научно-академическую атмосферу в школах. Она просто погибнет. Эти школы из уникальных превратятся в самые обычные.

И это, видимо, правда. Там сейчас действительно только те, кто любит и хочет учиться, нет раздолбаев и лентяев, забияк и полукриминальных товарищей. Это настоящий ботанский рай, в котором распускаются интеллектуальные цветы невероятной красоты.

Если в такое место набрать людей чуть менее увлеченных наукой людей, то всё – хана всей концепции идеального места для отличников и отличниц.

Впрочем, сторонники Билла де Блазио не сдаются. Они говорят, что увеличение доли других меньшинств сделает эти школы еще более живыми, яркими и похожими на сам многонациональный и разноцветный Нью-Йорк. И их тоже можно понять. Все общество и весь город очень заинтересованы в том, чтобы разрушить систему самовоспроизведения бедности и низкого уровня культуры в черных и латиноамериканских гетто.

Вовлечение лучших учеников из этих районов в элиту общества даст всем остальным ясный ориентир и альтернативу миру криминала и наркотиков. Если получится с помощью образования уничтожить питательную среду для криминала, то от этого выиграет весь город, все его жители, включая и азиатов с белыми.



Уникальные школы превратятся в самые обычные

Сейчас же самые умные дети из черных и латиноамериканских кварталов вынуждены сами, один на один, сражаться против агрессивной внешней среды, которая почти всегда не дает раскрыться их талантам. Государство просто обязано помочь им, но сделать это так, чтобы не обидеть азиатских детей, которые действительно очень старательно учатся.

Тут столкнулись две концепции справедливости:

• Одна гласит, что каждый должен получить такую награду, на которую он сам себе заработал.

• Вторая гласит, что общество должно создать равные для всех условия и помогая тем, кто помимо своей воли оказался в изначально более сложной ситуации.

Эти два подхода как-то надо примирить. Но вот как это сделать, пока никто не знает. Жители и власти города сейчас активно дискутируют и пытаются что-то решить.

И вы знаете, я уверен, что в нормальном и цивилизованном диалоге они обязательно найдут хорошее решение этой проблемы.