Правоохоронці з'ясували, що про замінування школи 8 вересня вранці повідомив учень. Мовилось про школу Довгинцівського району Кривого Рогу.

До теми У київському парку підлітки розтрощили та розмалювали нову сцену

Школяр заявив про "замінування" власної школи

При перевірці інформації правоохоронці встановили, що повідомлення хибне. Як з'ясувалося, дзвінок зробив один із учнів місцевої школи Довгинцівського району Кривого Рогу,

– мовиться у повідомленні.

Поліція склала адмінпротокол щодо опікуна підлітка. Його притягнули до адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Зверніть увагу! Поліція звертається до батьків з проханням провести бесіди з дітьми і пояснити їм – хибний виклик поліції порушує закон та тягне за собою відповідальність.

Коротко про останні інцидент з дітьми