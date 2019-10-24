19:21
24 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кримінальний рекорд Кадирова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 жовтня
      Вєсті.UA: Детектор брехні для "слуг народу". Падіння Матіоса
      Вєсті.UA
      19:34, 23 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ

      Школярка, яка вистрибнула з вікна на перерві, у тяжкому стані в лікарні

      1743 Читать новость на русском
      Дівчинка стрибнула з вікна четвертого поверху
      Дівчинка стрибнула з вікна четвертого поверху / 24 канал

      23 жовтня 12-річна дівчинка у Києві вистрибнула з вікна четвертого поверху школи. Вона вижила, але отримала небезпечні для здоров’я травми.

      У дівчинки численні переломи: обох ніг, тазу, хребта. Про стан постраждалої повідомила на своїй сторінці у фейсбуці її тітка Катерина Мілічева.

      Про це: У Києві школярка на перерві вистрибнула з вікна четвертого поверху

      Дитині вже прооперували одну зламану ногу і встановили апарат Ілізарова. Першу допомогу дівчинці надали в Охматдиті, однак на подальше лікування грошей у родини немає.

      Інцидент трапився на перерві в одній із київських шкіл. Вчителька відчинила вікна у кабінеті на провітрювання і попросила усіх вийти. Коли вона відволіклася, 12-річна Ангеліна з розбігу кинула свій портфель у вікно і вистрибнула за ним.

      Причини такого вчинку дитини наразі не відомі.

      Дивіться оперативне відео з місця події

       

      blog_ava
      Колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ проти України
      сьогодні
      4075
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      сьогодні , 19:01 Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?
      Інна Жолобович 1620
      Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      сьогодні , 18:00 Як у США розігрують карту України, або Чи здадуть республіканці Трампа?
      Борис Немировський 329
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      23 жовтня , 10:30 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      428
      Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      сьогодні , 17:49 Арахамія і Дубінський пройшли перевірку на детекторі брехні: головні тези
      Ірина Кошанська 7954
      Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      сьогодні , 17:32 Відомий лікар вимагав величезний хабар за операцію: обурливі подробиці
      Олександра Устінова 1125
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук