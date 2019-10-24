Школярка, яка вистрибнула з вікна на перерві, у тяжкому стані в лікарні

23 жовтня 12-річна дівчинка у Києві вистрибнула з вікна четвертого поверху школи. Вона вижила, але отримала небезпечні для здоров’я травми.

У дівчинки численні переломи: обох ніг, тазу, хребта. Про стан постраждалої повідомила на своїй сторінці у фейсбуці її тітка Катерина Мілічева.

Про це: У Києві школярка на перерві вистрибнула з вікна четвертого поверху

Дитині вже прооперували одну зламану ногу і встановили апарат Ілізарова. Першу допомогу дівчинці надали в Охматдиті, однак на подальше лікування грошей у родини немає.

Інцидент трапився на перерві в одній із київських шкіл. Вчителька відчинила вікна у кабінеті на провітрювання і попросила усіх вийти. Коли вона відволіклася, 12-річна Ангеліна з розбігу кинула свій портфель у вікно і вистрибнула за ним.

Причини такого вчинку дитини наразі не відомі.

Дивіться оперативне відео з місця події