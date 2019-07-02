Шквальний вітер в Україні знеструмив шість сотень міст та сіл

У ніч з 1 на 2 липня у Центрі та на Півночі України здійнявся сильний вітер. Держслужба з надзвичайних ситуацій нарахувала 601 населений пункт у п'яти областях, де немає електроенергії. Також вітер пошкодив дахи десятків будинків та трощив дерева.

Прес-служба ДСНС повідомила, що найбільшого удару негоди зазнала Чернігівська область – там знеструмлений 291 населений пункт.

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У самому Чернігові сильний вітер повиривав дерева з корінням і пошкодив лінії електропередач. У Telegram-каналі "Чернігів Оперативний" мешканці центру області виклали фото повалених дерев і пошкоджених ліній електропередач.



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У Житомирській області таких 101, 85 у Київській, 73 у Сумській та 51 у Рівненській. В останній також відомо щонайменше про три десятки будинків, з яких вітер зірвав дах (з них – 5 шкіл).

На щастя, постраждалих через негоду немає і навіть підрозділи ДСНС не залучалися до рятувальних робіт. Для ліквідації наслідків негоди достатньо зусиль місцевих органів влади.