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      Шквальний вітер в Україні знеструмив шість сотень міст та сіл

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      Негода в Україні наробила біди
      Негода в Україні наробила біди / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      У ніч з 1 на 2 липня у Центрі та на Півночі України здійнявся сильний вітер. Держслужба з надзвичайних ситуацій нарахувала 601 населений пункт у п'яти областях, де немає електроенергії. Також вітер пошкодив дахи десятків будинків та трощив дерева.

      Прес-служба ДСНС повідомила, що найбільшого удару негоди зазнала Чернігівська область – там знеструмлений 291 населений пункт.

      28 червня буревій наробив лиха на Прикарпатті й Закарпатті, є жертви

      У самому Чернігові сильний вітер повиривав дерева з корінням і пошкодив лінії електропередач. У Telegram-каналі "Чернігів Оперативний" мешканці центру області виклали фото повалених дерев і пошкоджених ліній електропередач.


      Чернігів, вирване вітром дерево розтрощило автомобіль

      У Житомирській області таких 101, 85 у Київській, 73 у Сумській та 51 у Рівненській. В останній також відомо щонайменше про три десятки будинків, з яких вітер зірвав дах (з них – 5 шкіл).

      На щастя, постраждалих через негоду немає і навіть підрозділи ДСНС не залучалися до рятувальних робіт. Для ліквідації наслідків негоди достатньо зусиль місцевих органів влади.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні ДСНС Чернігівська область
      Джерело: 24 канал
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